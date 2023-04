Apresentadores do ‘Mais Você’ revelam qual o destino dão para comida do programa

Alvo de comentários constantes nas redes sociais, a mesa de café da manhã sempre chamou a atenção no “Mais Você”. Por lá, a fartura é de dar água na boca - e nesta sexta-feira (7) a apresentadora Thalita Morete revelou qual o destino que eles dão para comida após o fim do programa.

Isso porque a bancada estava repleta de chocolates, em celebração à Sexta-Feira Santa e ao Domingo de Páscoa. Um desfile de diferentes tipos de ovos de Páscoa tomava a mesa. Com tantos chocolates, a jornalista contou o destino final dos doces.

“Todo mundo pergunta ‘o que vocês fazem com tudo isso’. A gente come!”, revelou Thalita. “A gente leva [para casa] também”, continuou ela, aos risos.

E a comida não fica restrita aos convidados e à produção do “Mais Você”, mas a qualquer funcionário da TV Globo que der a sorte de pegar algo após o fim do programa.

“Hoje teremos fila aqui na porta do estúdio assim que acabar [o programa]”, previu Fabrício Battaglini, que também estava no comando do “Mais Você” ao lado de Thalita durante a licença de Ana Maria Braga.

Eles apresentaram uma enorme quantidade de ovos diferenciados - inclusive salgados. Alguns tinham decoração tão específica e detalhada, como o Ovo Pavão, que chega a custar R$ 328.

Mas não foram apenas os ovos decorados que tiveram espaço: o Ovo de Bolo Toalha Felpuda também teve destaque.

“Namaria, esse vai pra você!”, disse Thalita. “Ana Maria tirou coco no ano passado, no Dia de São José, ficou um ano sem comer coco”, explicou a apresentadora.

Fã-clube

Aliás, a falta de Ana Maria está sendo sentida pela própria produção do programa. Para comemorar o provável retorno da apresentadora na próxima segunda-feira (10), todo o elenco do “Mais Você” resolveu fazer uma homenagem para ela.

“Nós aqui também temos uma ídola, somos fãs de carteirinha”, começou a repórter Ju Massaoka, logo em seguida erguendo um óculos com o nome “Namaria”, um apelido carinhoso para a titular do programa.

“Olha o seu fã-clube aí Ana Maria”, puxou ela, mostrando todos do estúdio usando o mesmo óculos.

Produção do 'Mais Você' usa óculos em homenagem a Ana Maria Braga (Foto: Reprodução/Globoplay)

Afastamento

A apresentadora Ana Maria Braga está afastada do comando do programa “Mais Você” há duas semanas. Ela precisou se ausentar do programa por conta de um procedimento médico que já estava agendado: uma pequena cirurgia vascular, para tratar de varizes.

Inicialmente, ela permaneceria afastada apenas uma semana, mas seguiu por mais uma por orientação médica. Desde então, a atração está sendo comandada por Fabrício Battaglini e Thalita Morete.

