Domitila deixa de ser alvo no BBB; confira as novas estratégias do Quarto Deserto

Após enfrentar um total de seis paredões, a modelo Domitila Barros parece que terá dias de paz, finalmente. Isso porque as integrantes do Quarto Deserto no “Big Brother Brasil” resolveram montar uma nova estratégia de votos - e isso repercutiu nesta quinta-feira (6) no “Giro BBB”, quadro do programa “Mais Você”.

“As estratégias dela estão fervilhando, o Quarto Deserto já estão com os alvos dela na agulha e não é a Domitila”, surpreendeu-se a jornalista Tati Machado, que sempre faz os comentários sobre o reality show no programa de Ana Maria Braga.

Um momento da madrugada do programa foi mostrado, em que Larissa defende a mudança de alvo. “Agora tem que deixar ela, gente. Agora tem que focar nessas outras pessoas que não estão movimentando tanto o jogo, como a Sarah [Aline], o [Cezar] Black”, disse a sister.

Em outro momento, Larissa e Bruna Griphao discutem uma “ordem de eliminação” para o quarto adversário. “Sarah, Black, Fredão, Alface e Domitila”, enumerou a educadora física.

O apresentador Fabrício Battaglini, que segue no comando do “Mais Você” ao lado de Thalita Morete durante a licença de Ana Maria Braga, chamou a atenção para o fato de que Domitila, que sempre foi um alvo do grupo, passou a ser a última.

“Você acha que está rolando um ‘medinho’ depois de tantas voltas do paredão?”, questionou Fabrício.

“Elas já podiam ter previsto isso até antes, né”, riu Tati. “Eu sempre defendo que a Aline votar na Domitila fazia sentido por conta do jogo, mas levando em consideração que ela tinha ido para cinco paredões, agora seis, seria mais inteligente [não votar nela]”, completou a jornalista.

Ela também esclareceu que o grupo formado por Aline Wirley, Bruna Griphao, Larissa e Amanda perceberam o fraqueza de um subgrupo específico.

“Eles já vão na Sarah, porque eles estão pensando ‘ah, o Gabriel [Santana] saiu e Marvvila saiu’, os dois que eram muito parceiros também, e o trio completa com a Sarah”, explicou Tati.

