“Não é menos mãe”: Babá de filhas de Virgínia Fonseca se pronuncia sobre polêmica

A história segue rendendo: após o marido Zé Felipe sair em defesa de Virgínia Fonseca, o cunhado João Guilherme e a sogra Poliana Rocha, chegou a vez da babá das filhas da influenciadora digital se pronunciar sobre a polêmica envolvendo o jornalista Evaristo Costa.

Carina Costa cuida de Maria Alice e Maria Flor, filhas do casal. Ela usou sua conta no Instagram para dizer que estava chateada com a repercussão negativa que o vídeo dela e Maria Alice tomou (via portal O Fuxico).

“Então, hoje ao ver essa postagem do Evaristo, fiquei mega chateada com este comentário desnecessário. Nesse vídeo, está claro que ela apenas queria fugir da vacina, como ela me viu ao lado, em pé, deve ter só pensado: ‘Mais fácil a Cacá me tirar daqui’”, começou ela.

Apesar de diversos internautas terem criticado a postura de Virgínia no vídeo, de famoso a anônimos, as críticas seguiram direcionadas ao ex-apresentador do “Jornal Hoje”, da TV Globo - que sempre teve boa repercussão na internet.

“Ele [Evaristo] não está aqui no dia a dia vendo a Mali gritar mamãe, pegar a mão da mãe e a levar no carro para ela dar uma voltinha. Correr pro colo da mamãe quando sabe que vamos subir para dormir, nem sentar no colo da mamãe quando ela está tomando café da manhã, entre outras coisas”, defendeu Carina.

“Virginia não é menos mãe e nem deixa de ser mãe por ter uma rede de apoio. Quantas mamães gostariam de poder trabalhar perto dos filhos e ter condições de pagar alguém para ajuda-las. Pensem melhor antes de saírem falando das pessoas que nem conhecem. Mãe é quem educa, quem cria, dá amor, carinho, atenção, ensina o caminho que deve andar. Quem não é mãe, é aquela que espanca, maltrata, deixa a criança jogada de qualquer jeito”, argumentou a babá.

Ela seguiu defendendo a patroa em uma sequência de stories, falando sobre seu trabalho como influenciadora digital e empresária.

“Não iria vir falar nada disso aqui, mas juro que não suportei, passei o dia com o nó na garganta. E eu tinha que vir falar pra vocês a real do que aconteceu nesse vídeo. Parem de ser mimizentos!”, finalizou.

