‘Mãe é quem cria’: entenda a briga inusitada de Evaristo Costa e Virgínia e confira reações

Quando você imaginaria uma polêmica envolvendo os três nomes a seguir: Evaristo Costa, Virginia Fonseca e Zé Felipe? Pois bem, isso são coisas que só a internet consegue nos proporcionar. Quer saber tudo sobre o que rolou? Continue lendo.

Parece que a influenciadora vive para se envolver em polêmicas. Desta vez, Virginia postou um vídeo do momento em que levou sua filha Maria Alice, de quase 2 anos, para tomar vacina e a bebê preferiu o colo de sua babá, chorando e negando o colo da influenciadora. Assista:

a virginia: vem mamãe vem

a maria alice: eu sei nem quem é você 😭😭😭😭 pic.twitter.com/zLnWAsTume — giø 💅🏾🦁 (@ladyhelaena) April 4, 2023

O vídeo imediatamente viralizou nas redes sociais e Virginia recebeu diversas críticas, de todos os lados. E um comentário inusitado acabou deixando Zé Felipe revoltado e a influenciadora chocada e compartilhando sua indignação e choro nos stories.

Aí que surge Evaristo Costa! O jornalista escreveu em uma publicação: “Já ouviram falar ‘mãe é quem cria?’”, causando a revolta imediata do casal. O cantor e marido da influenciadora utilizou também suas redes sociais para rebater: “Falar pra vocês, a internet aqui tá f*da, viu, ‘véi’. Falei que não queria mais arrumar confusão aqui nessa p*rra, mas tá f*da. Meu recado é pro Evaristo, também o homem chama Evaristo, pelo amor de Deus. Ô Evaristo, vai tomar no c*, rapaz, folgado”.

🚨 FOFOCA: Zé Felipe manda recado para Evaristo Costa após o jornalista comentar que quem cria as filhas do cantor são as babás. pic.twitter.com/58CtF3DQGg — Dantas (@Dantinhas) April 5, 2023

O cantor ainda continuou: “O bagulho é esse, vai tomar no v* e foi, tá ligado? Muita gente querendo vir falar m*rda, porque atrás de internet a gente fica muito grandão, fala o que quiser. E as paradas não são desse jeito não. Muita gente folgada, fica falando m*erda e na cara não fala, senão leva um p*u”, ameaçando o jornalista.

evaristo costa alugou um triplex na cabeça da virginia e do ze felipe pic.twitter.com/TpEyMJM9NI — gley (@stopgley) April 5, 2023

Quem também resolveu se pronunciar, foi a própria influenciadora, chorando em seus stories: “O tanto de mães que trabalham e deixam seus filhos com outras pessoas? Todas essas mães não são mães”. Virginia ainda desabafou: “Vocês não sabem o quanto dói isso”.

🚨 FOFOCA: Virgínia respondeu o comentário do Evaristo Costa sobre a sua filha preferir tomar vacina no colo da babá. pic.twitter.com/xrNFirffYH — Dantas (@Dantinhas) April 5, 2023

Achou que parou por aí? Calma, tem mais.

Evaristo Costa, após todo o burburinho, resolveu utilizar os seus stories do Instagram, com um pronunciamento que pode ser inclusive, visto como irônico. “Sou da paz. Não polemizem onde não existe polêmica. Poderia dizer tanto sobre criação de filhos, mas meus advogados estão de férias neste momento. Se alguém se sentiu ofendido, estou aqui para me desculpar”, escreveu ele, com uma foto de uma pomba da paz ao fundo.

Depois da publicação do jornalista, Virginia publicou mais um stories lembrando do seu aniversário: “Meu dia não começou muito bem, mas eu não vou deixar isso acabar com meu dia, pois amanhã é meu aniversário”.

E você, o que achou da polêmica envolvendo o jornalista, a influenciadora e o cantor?