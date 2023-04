“Muita gente querendo falar m*”: Zé Felipe se irrita com Evaristo Costa por críticas a Virgínia Fonseca

A treta que está tomando conta da internet nesta quarta-feira (5) não é no “Big Brother Brasil”, mas sim no mundo real: após um comentário do jornalista Evaristo Costa, o casal Zé Felipe e Virgínia Fonseca se sentiu ofendido e começou a descer a lenha.

O cantor defendeu a esposa publicamente. “Evaristo Costa, vai se f*der, folgado”, legendou Zé, marcando o perfil do ex-âncora do Jornal Hoje, em um vídeo cheio de palavrões. “Falei que não queria mais arrumar confusão nessa porr*, mas tá fod*”, iniciou ele.

“Muita gente aqui querendo falar merd*, porque atrás de internet a gente fica muito grandão né, fala o que quer. E não é desse jeito não, muita gente folgada. Na cara não fala nada, e leva um pau”, completou.

Ele também debochou do nome do jornalista. “Também, chama Evaristo, pelo amor de Deus. Vai tomar no c*, folgado”, disse o artista.

Entenda o caso

Mais cedo, Virgínia havia postado um vídeo do momento em que levou sua filha Maria Alice, de quase 2 anos, para tomar vacina e a bebê preferiu o colo de sua babá, chorando e negando o colo da influenciadora.

O vídeo imediatamente viralizou nas redes sociais e Virginia recebeu diversas críticas, de todos os lados. Foi quando o jornalista também deu seu pitaco, tal qual todos os internautas que estavam acompanhando o caso.

“Já ouviram falar: ‘mãe é quem cria’?”, escreveu Evaristo, em um comentário.

Não demorou e a influenciadora digital fez um longo desabafo em seu perfil no Instagram. “O tanto de mulher que trabalha e deixa os filhos com outras pessoas? Todas essas mães não são mães? Eu não concordo com o que ele disse, vocês não têm noção do quanto dói ler isso. Só quem é mãe sabe como é difícil não se contar e agora ver a internet toda me diminuir como mãe, machuca muito”, desabafou, ao publicar uma foto em que aparece com uma lágrima escorrendo.

Evaristo rebate

Evaristo também se pronunciou após as críticas do casal. “Sou da paz. Não polemizem onde não existe polêmica. Poderia dizer tanto sobre criação de filhos, mas meus advogados estão de férias neste momento. Se alguém se sentiu ofendido(a), to aqui para me desculpar”, escreveu o jornalista, em seu Instagram.

