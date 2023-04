“Nem tudo são flores”, diz integrante do Turma do Pagode sobre lado ruim de ter uma banda

Caramelo, integrante do grupo Turma do Pagode (Foto: Reprodução/Instagram)

Famoso por sucessos como “Deixa em Off” e “Aquele Beijo”, o grupo Turma do Pagode é conhecido pela energia de alegria e festa com que conduzem seus shows. Mas nos bastidores existem algumas desvantagens.

Em entrevista ao podcast Podpah, os integrantes do grupo revelaram o lado ruim de ter uma banda como a deles.

Para o música Leandro Filé, o principal problema é ter que dividir a comida do camarim. “Na hora do papá, que é gostoso... Tem os prós e os contras”, riu o músico Leandro Filé.

“Nem tudo são flores”, concordou o cantor Caramelo.

Isso porque o Turma do Pagode conta com oito integrantes atualmente - e tudo é dividido igualmente entre os membros. “A gente tem essa teoria, deu certo com os oito, vai os oito. Se é pra dividir um real em um milhão [de partes], já era”, explicou.

Mas apesar disso, os dois reconhecem que ter um grupo desse tamanho faz com que o camarim seja uma diversão à parte durante as turnês.

“A melhor parte é que a gente está sempre alegre. No camarim é sempre festa, a gente está sempre pra cima. Se você é solo, você dá sua posição e não deve ter graça. Você fica no camarim sozinho. Não é todo lugar que você vai encontrar os amigos ou vai levar o pessoal...”, disse Leandro Filé.

E no camarim do grupo rola de tudo. “Resenha, música! Toca trap, toca funk, toca tudo”, entregou Caramelo.

