BBB: Boninho determina ‘voto reverso’ para próximo paredão, mas volta atrás logo em seguida

Voto reverso ou não? Um anúncio feito por Boninho, diretor do “Big Brother Brasil”, nesta sexta-feira (7) revoltou os fãs do reality show. A ideia dele era manter a dinâmica do voto reverso para o próximo paredão, técnica raramente usada no programa.

“Tadeu, domingão tem Paredão na Pressão! Com voto reverso, você vota para ficar! Agora é acelerado até o final!!! Fase Turbo 2.0!!!!”, chegou a declarar Boninho, em suas redes sociais.

A declaração fez com que até mesmo a jornalista Tati Machado, que comenta BBB nos programas “Encontro com Patrícia Poeta” e “Mais Você”, já adiantasse a novidade, ao vivo na TV Globo.

“Eu estou sabendo de uma fofoca”, começou ela, no final do “Mais Você”. “Quando tiver uma outra formação de paredão o voto parece que vai ser reverso de novo”, revelou. Os apresentadores Thalita Morete e Fabrício Battaglini se mostraram surpreendidos - veja aqui.

Contudo, após a má repercussão do recurso, o diretor se viu obrigado a voltar atrás. “Quem foi o maluco que falou em voto reverso depois do líder e o poder coringa?????? Quem foi???? Kkkkk 7 de abril!!!”, riu Boninho, cancelando a dinâmica.

Pelas redes sociais, os fãs ficaram revoltados com a decisão de manter o voto reverso - dinâmica em que os espectadores escolhem qual dos brothers devem ficar e o menos votado deixa a casa.

A hashtag “BBB SEM TRANSPARÊNCIA” atingiu o topo dos assuntos mais comentados no Twitter ao longo desta sexta.

“É inadmissível a falta de respeito e responsabilidade que o diretor e o programa estão tendo com público”, reclamou uma fã.

“Boninho não disse num space que não iria fazer documentário de como é feito o BBB pra não ensinar o [Rodrigo] Carelli como fazer um reality show? Pois então, parece que quem tá aprendendo com Carelli é ele”, debochou outra.

“Esse velho é maluco, só pode! Mas o barulho funcionou”, riu uma terceira.

