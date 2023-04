“Tanta coisa ruim me deixa extremamente chateada”, diz mãe de Zé Felipe após polêmica com Evaristo Costa Imagem: reprodução Instagram (@poliana)

Poliana Rocha, de 46 anos, mãe de Zé Felipe, resolveu se envolver na polêmica que o filho protagonizou nesta quarta-feira (5) juntamente com a esposa Virginia Fonseca e com Evaristo Costa.

Após a influenciadora publicar um vídeo em que a filha prefere o colo da babá ao tomar vacina, muitos anônimos comentaram a atitude, mas sobrou para o jornalista, que comentou no vídeo: “Já ouviram falar: ‘mãe é quem cria’?”

A partir daí a influenciadora e seu marido Zé Felipe utilizaram as redes para desabafar sobre o comentário.

Enquanto Virginia disse: “O tanto de mulher que trabalha e deixa os filhos com outras pessoas? Todas essas mães não são mães? Eu não concordo com o que ele disse, vocês não têm noção do quanto dói ler isso. Só quem é mãe sabe como é difícil não se contar e agora ver a internet toda me diminuir como mãe, machuca muito”, Zé foi um pouco mais duro: “Muita gente aqui querendo falar merd*, porque atrás de internet a gente fica muito grandão né, fala o que quer. E não é desse jeito não, muita gente folgada. Na cara não fala nada, e leva um pau”.

Mãe de Zé Felipe também se pronunciou: “o que nos resta é ligar o botão do f***-se

Utilizando uma camiseta estampada com os rostos da nora e da neta, Poliana Rocha disse em seu Instagram:

“Acabei de acordar, quando entro na internet, vejo tanta coisa ruim que me deixa extremamente chateada. Às vezes, não gosto de dar minha opinião, porque está perigoso. As pessoas interpretam de outro jeito, criam coisas nas cabeças delas e você acaba sendo julgada. Vamos usar a internet ao nosso favor, para passar mensagens positivas, de superação, uma mensagem boa. Usar a internet para a gente evoluir e crescer”.

Poliana, que também é jornalista, aproveitou o momento para defender a nora. Em um texto publicado nos stories, ela escreveu:

“Se fica em casa, é encostada. Se trabalha fora, não dá atenção para o filho. Se amamenta mais de dois anos, é desnecessária. Se dá mamadeira, é porque quer vida fácil. Se é rica, não pode ter funcionários. Se é pobre, é irresponsável. Tá difícil... Então o que nos resta é ligar o botão do f***-se e seguir brilhando”.

