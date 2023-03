‘Sem Guimê’: Lexa comparece à festa de Anitta e dança com a aniversariante

A cantora Lexa foi uma das convidadas ilustres da festa de Anitta, nesta sexta-feira em São Paulo, e dando mais forças aos boatos de separação, sem MCGuimê, que ainda está lidando com a acusação de assédio sexual que acabou culminando em sua expulsão do BBB 23.

Usando um top preto decotado com uma saia curta, Lexa apareceu alegre e bem à vontade com as amigas Pocah e Rebecca, em uma foto posada com a aniversariante Anitta. Em imagens divulgadas da festa, ela aparece dançando muito com a aniversariante e com MC Rebecca.

Nas poucas vezes que foi questionada sobre seu relacionamento, Lexa limitou-se a responder que só fala da carreira dela, nada mais.

Na última segunda-feira, Guimê esteve na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher do Rio de Janeiro, que investiga a acusação de importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez. Em sua última postagem, Guimê disse:

A Lexa não largou minha mão nesse momento tão complexo, mesmo eu errando com ela. Ela escutou o que eu tinha pra dizer e me passou muita força e coragem pra eu lidar com as consequências dos meus próprios erros”, disse

“Agora, ela tá no tempo dela. Eu sigo buscando o perdão e sendo muito grato a tudo que ela fez por nós, não só enquanto eu tava na casa do BBB, mas por tudo até aqui.”