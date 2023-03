Look transparente e decotado marca a festa de 30 anos da cantora Anitta

A cantora Anitta comemorou nesta sexta-feira, adiantado, a chegada de seus 30 anos em uma mega festa em São Paulo regada a famosos nacionais e internacionais, entre eles alguns artistas que haviam acabado de se apresentar no Loolapalooza, como Billie Eilish e Lil Nas X.

Entre os artistas nacionais, estavam a ex-BBB Juliette, Vitória Strada, Isabeli Fontana, Jão, Alessandra Ambrósio, Reynaldo Gianecchini, Jade Picon, Pabllo vitar, Cleo Pires, entre outros.

Para marcar sua entrada, a cantora optou por um look preto transparente, cavado e sem alças, saia amarela fendada, luvas pretas e maxi brincos.

Anitta já havia adiantado as regras de comportamento que exigiria de seus convidados, e uma delas tinha a ver com tirar fotos com o celular, mas segundo amigos mais próximos ela não obrigou ninguém a ficar sem o aparelho.

Regras para a festa

Regras de etiqueta: “Está chegando o meu aniversário, como muita gente já sabe. E eu vou deixar aqui as regras de etiqueta, como todo ano. Por que eu deixo aqui? É muita gente, não lembro de mandar para todo mundo e sempre tem um sem noção, por mais que seja amigo, todo mundo tem um amigo sem noção. Lembrar nunca é demais. Lembrando que quem não gostar é só não vir”.

Não trazer convidados: “Não tragam +1. Convidado não convida e eu não quero o meu aniversário rodeado de gente que eu não conheço. Eu convidei você, não seus amigos. Se não souber andar sozinho, pode ficar em casa”.

Sem fotos e vídeos: “Não tire foto e não faça vídeo. Não convidei ninguém pra dar close na internet, é pra se divertir. Pa dar close busque outras festas que rolam durante o ano todo”.

Sem tietar famosos: “Não tietar os famosos e não ficar enchendo o saco das pessoas falando no ouvido sem parar”.