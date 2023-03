Atriz de ‘Pânico 6’ fala sobre arco inusitado que foi retirado na sequência: ‘Era insano’

‘Pânico 6′ tem sido um sucesso de bilheteria, se provando como uma franquia ainda viva e consistente. Em conversa ao Collider, Liana Liberato, a atriz que deu vida a Quinn na trama, revelou a existência de um diálogo cortado no filme. A conversa teria trazido à tona a morte e motivação de um personagem específico. Caso você ainda não tenha assistido, saiba que este artigo contém spoilers.

No ato final de ‘Pânico 6′, Quinn pega a todos de surpresa ao se mostrar como um dos assassinos mascarados. A personagem de Liberato, que teria forjado sua morte, trabalhava ao lado do irmão, Ethan (Jack Champion), e do pai, o detetive Bailey (Dermot Mulroney).

Na trama, a mãe da dupla de jovens e esposa do detetive não é mencionada. Contudo, de acordo com Liana Liberato, contou o que houve com a personagem no roteiro original.

“Havia alguns diálogos sobre a mãe [do Richie] que foram cortados do filme. Havia algumas falas sobre o Ethan ter ajudado o Bailey com a morte da nossa mãe porque ela não concordava com a gente”, explicou a atriz, que interpreta um dos assassinos mascarados. “Esses diálogos foram cortados, mas eram incríveis. Eu ri muito enquanto estávamos filmando. Tipo, era insano. Não acredito que a gente matou nossa própria mãe.”

“Dermot Mulroney é muito engraçado. Eu sou a única da família que tem cabelo ruivo, então ele dizia que a Nicole Kidman era a nossa mãe. Ele realmente improvisou algumas falas loucas. Mas, baseado no roteiro original que eu li, nossa mãe não está mais viva”, continuou.

Dentre os atores presentes na sequência da Spyglass Media e Paramount Pictures estão:

Melissa Barrera (“Sam”), Jasmin Savoy Brown (“Mindy”), Mason Gooding (“Chad”), Jenna Ortega (“Tara”) e Dermot Mulroney. Além disso, novos atores vão estrelar na trama como Samara Weaving (Casamento sangrento), Tony Revolori (Homem Aranha: De Volta ao Lar e Sem Volta para Casa), Jack Champion (Avatar: Caminho da Água), Liana Liberato (A Casa de Praia), Devyn Nekoda (O Escritor Fantasma), Josh Segarra (Arqueiro) e Henry Czerny (Casamento Sangrento).