‘Pânico 6’: Sequência de terror surpreende com US$ 116 milhões em bilheteria mundial até o momento (Reprodução/Paramount Pictures)

‘Pânico 6′ mais uma vez provou o sucesso da franquia de terror, mesmo com mais de duas décadas desde a primeira produção do longa slasher. De acordo com o portal Bloody Disgusting, o sexto filme, lançado oficialmente dia 10 de março deste ano, superou a marca de US$ 116 milhões em grau de bilheteria global em sua segunda semana de exibição.

Como o feito ainda se resume há duas semanas, deverá ultrapassar a bilheteria de ‘Pânico 5′, o filme anterior lançado no início de 2022, que totalizou US$ 137 milhões em bilheteria mundial.

Da franquia, o único longa a não atingir a marca de US$ 100 milhões foi o quarto volume de ‘Pânico’, sequência lançada em 2011 que atingiu o total de US$ 97 milhões em bilheteria global.

Confira as bilheterias mundiais da franquia desde seu primeiro longa:

“Pânico” (1996): US$ 173 milhões

“Pânico 2″ (1997): US$ 172 milhões

“Pânico 3″ (2000): US$ 161,8 milhões

“Pânico 4″ (2011): US$ 97,2 milhões

“Pânico” (2022): US$ 137,7 milhões

“Pânico VI” (2023) US$ 116 milhões

Neve Campbell pode retornar à franquia

‘Pânico 6′: Entenda por que Neve Campbell pode voltar à franquia a qualquer momento (Reprodução/Paramount Pictures)

Depois de Neve deixar a franquia e não participar de ‘Pânico 6′, filme em cartaz que estreou na quinta-feira (9) deste mês, os diretores da nova fase do longa não só estão de portas abertas para o retorno da atriz, como desejam sua volta para produções futuras. Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillet deram declarações sobre a atriz.

“Nós nunca desistiríamos dela”, contou Bettinello-Olpin em conversa ao The Hollywood Reportetr. “Nós amamos Neve e amamos Sidney. Então, adoraríamos poder fazer outro filme com ela e não vamos desistir.”

Entenda o que pode acontecer:

Assista ao trailer de ‘Pânico 6′

Dentre os atores presentes na sequência da Spyglass Media e Paramount Pictures estão:

Melissa Barrera (“Sam”), Jasmin Savoy Brown (“Mindy”), Mason Gooding (“Chad”), Jenna Ortega (“Tara”) e Dermot Mulroney. Além disso, novos atores vão estrelar na trama como Samara Weaving (Casamento sangrento), Tony Revolori (Homem Aranha: De Volta ao Lar e Sem Volta para Casa), Jack Champion (Avatar: Caminho da Água), Liana Liberato (A Casa de Praia), Devyn Nekoda (O Escritor Fantasma), Josh Segarra (Arqueiro) e Henry Czerny (Casamento Sangrento).