Com sorte? MC Guimê vence Prova do Anjo pela segunda vez seguida Imagem: reprodução Instagram (@mcguime)

Parece que a ‘maré de sorte’ do brother MC Guimê ainda não passou. O cantor foi o vencedor da Prova do Anjo do BBB realizada na tarde deste sábado (4) e deu o castigo do monstro para Gabriel Santana e Marvvila, que terão que imitar uma marionete, sendo o brother o boneco e a sister a responsável por manipulá-lo.

“De acordo com a ordem numérica, cada um de vocês vai escolher aquela magia que te torna único. Temos várias opções na caixinha e é só escolher a que vai representar você durante a prova”, disse Tadeu Schmidt.

A prova consistia em preencher três suportes que formavam as letra I, A e M com 16 cubos. Os participantes deveriam arremessar um disco em uma pista para definir quantos itens poderiam usar por rodada. Caso o objeto caísse na área escrita “avatar”, quem jogou deveria escolher alguém para deixar a prova.

“Quem colocar os 16 cubos na letra M é o Anjo da semana. Ou na hipótese de todo mundo ficar tirando o avatar de todo mundo, quem sobrar é o Anjo”, finalizou o jornalista”, explicou o apresentador.

Maré de sorte

MC Guimê venceu a Prova do Anjo pela segunda vez seguida, mas a sua maré de sorte não para por aí. O artista já havia atendido o Big Fone durante a ‘Semana Turbo’ e consquitado o ‘Poder Supremo. No dia 26 de fevereiro, o cantor ficou autoimune ao ficar em segundo lugar em outra ‘Prova do Anjo’.

Além disso, nesta semana, o cantor atendeu novamente o Big Fone e indicou Key Alves e Cezar ao paredão. É muita sorte ou não é?

Veja abaixo o momento em que MC Guimê venceu a Prova do Anjo realizada hoje:

O pai conquistando o anjo da semana (mais uma vez)! EMOÇÃO DEMAIS! 💙 pic.twitter.com/FbAf6HtD8E — MC GUIME 💎 (@mcguime) March 4, 2023

No Twitter, diversos internautas comentaram sobre a sorte do brother:

Queria estar tendo uma maré de sorte igual o mc Guimê #bbb23 — Jéssica (@Jebsaltamiiro) March 4, 2023

guime disparou a sorte do homem tá com tudo — tita (@comentatita) March 4, 2023

O guime tá ganhando tudo esse tá com sorte #BBB23 — JÃO #BBB23 (@jaoComenta_) March 4, 2023

