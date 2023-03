Amor Perfeito: Mariana Ximenes vive vilã em novela de época; saiba quem é

Mariana Ximenes vai colocar mais uma personagem de época no currículo. A partir de março, ela viverá a ambiciosa Gilda Rubião de “Amor Perfeito”, novela que estreia no lugar de “Mar do Sertão”.

Na trama de Duca Rachid e Júlio Fischer, ela será casada com Leonel (Paulo Gorgulho), com quem se casou por interesse, e será aliada de Gaspar (Thiago Lacerda) . A personagem também será madrasta de Marê (Camila Queiroz) e terá os olhos e planos focados na presidência do Grupo Rubião.

Em Amor Perfeito, Mariana Ximenes vive a vilã Gilda (Paulo Belote/Globo)

Gilda tem uma rivalidade velada com a enteada, que naturalmente herdaria o cargo. A vilã então prepara uma armadilha para Marê, incriminando-a pelo assassinato do pai, após um processo fraudulento. Marê e Gilda vão travar um embate sem tréguas, numa disputa pelo poder e também pelo amor do médico Orlando Gouveia (Diogo Almeida).

“A Gilda tem as suas surpresas e ela vai revelar muitos mistérios ao longo da trama. É um personagem muito rico e recheado de conflitos, uma mulher muito forte, decidida, precisa e ardilosa”, descreveu a atriz.

Ao lado de Leonel, Gilda faz parte da família mais rica e mais poderosa de Águas de São Jacinto, cidade que se desenvolve a história.

Na novela Amor Perfeito, personagem de Mariana Ximenes será casada com Leonel Rubião, vivido por Paulo Gorgulho (João Miguel Júnior/Globo)

Criada por Duca Rachid e Júlio Fischer, a novela “Amor Perfeito” conta com Levi Asaf, Camila Queiroz, Diogo Almeida, Mariana Ximenes, Thiago Lacerda, Alan Rocha, Allan Souza, Ana Cecília Costa, Analu Prestes, Antônio Pitanga, Babu Santana, Barbara Sut, Bernardo Berro, Beto Militani, Breno de Filippo, Bruno Montaleone, Bruno Quixotte, Bukassa Kabengelle, Carmo Dalla Vecchia, Carol Badra, Carol Castro, Chico Peluccio, Christovam Neto, Cristiane Amorim, Cyda Moreno, Daniel Rangel, Davi Queiroz, Genezio de Barros, Glicerio Rosário, Gustavo Arthidoro, Isabel Fillardis, Iza Moreira, João Fernandes Nunes, Jorge Florêncio, Juliana Alves, Karen Coelho, Karen Marinho, Kenia Barbara, Kyvilin Padilha, Lucy Ramos, Malu Dimas, Maria Gal, Mestre Ivamar, Musipere, Paulo Betti, Paulo Gorgulho, Paulo Mendes, Raquel Karro, Rose Lima, Tonico Pereira, Tony Tornado, Valentina Melleu, Vitória Pabst, Ygor Marçal e Zezé Polessa. A novela tem previsão de estreia em março.

