Amor Perfeito: Romance entre veteranos será exibido na novela de época

Não será apenas a história do casal protagonista que deve movimentar e ganhar a torcida de quem assiste “Amor Perfeito”, novela que estreia no espaço deixado por “Mar do Sertão”. Na novela da Globo, o personagem de Paulo Betti vive um triângulo amoroso com outras veteranas da emissora.

Segundo informações da coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a trama escrita por Duca Rachid e Júlio Fischer, vai mostrar que o amor não é apenas para os jovens casais, levando cenas de Paulo ao lado de Zezé Polessa, intérprete da esposa do personagem, e Ana Cecília Costa, que viverá a amante do veterano.

Camila Queiroz (Maré) e Diogo Almeida (Orlando) formam o casal protagonista da novela Amor Perfeito (João Miguel Júnior/Globo)

Além dos romances, Anselmo Evaristo, personagem de Paulo Betti, é o prefeito da cidade fictícia de Águas de São Jacinto, onde a trama vai acontecer. Ele também é pai de Gaspar, vivido por Thiago Lacerda, que é o vilão da novela da Globo, que vai trabalhar ao lado de Gilda (Mariana Ximenes), em algumas cenas.

LEIA TAMBÉM: Thiago Lacerda ganha novo papel em novela substituta de “Mar do Sertão”

A trama de época, que se passa em 1934, conta ainda com Camila Queiroz, que será a mãe de um menino que será criado em um mosteiro e, depois, decide encontrar sua mãe biológica, história que deve ser a principal da segunda fase da novela.

Thiago Lacerda vive vilão de Amor Perfeito, novela que estreia em março na Globo (Reprodução/Instagram)

Criada por Duca Rachid e Júlio Fischer, a novela “Amor Perfeito” conta com Levi Asaf, Camila Queiroz, Diogo Almeida, Mariana Ximenes, Thiago Lacerda, Alan Rocha, Allan Souza, Ana Cecília Costa, Analu Prestes, Antônio Pitanga, Babu Santana, Barbara Sut, Bernardo Berro, Beto Militani, Breno de Filippo, Bruno Montaleone, Bruno Quixotte, Bukassa Kabengelle, Carmo Dalla Vecchia, Carol Badra, Carol Castro, Chico Peluccio, Christovam Neto, Cristiane Amorim, Cyda Moreno, Daniel Rangel, Davi Queiroz, Genezio de Barros, Glicerio Rosário, Gustavo Arthidoro, Isabel Fillardis, Iza Moreira, João Fernandes Nunes, Jorge Florêncio, Juliana Alves, Karen Coelho, Karen Marinho, Kenia Barbara, Kyvilin Padilha, Lucy Ramos, Malu Dimas, Maria Gal, Mestre Ivamar, Musipere, Paulo Betti, Paulo Gorgulho, Paulo Mendes, Raquel Karro, Rose Lima, Tonico Pereira, Tony Tornado, Valentina Melleu, Vitória Pabst, Ygor Marçal e Zezé Polessa. A novela tem previsão de estreia em março.

LEIA TAMBÉM: Amor Perfeito: Camila Queiroz volta à Globo para viver protagonista