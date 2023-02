Amor Perfeito: Camila Queiroz volta à Globo para viver protagonista

Camila Queiroz está de volta à TV Globo com a estreia de “Amor Perfeito”, novela que estreia na faixa das 18 horas, substituindo “Mar do Sertão”. Na trama, ela interpreta Maria Elisa Rubião, que vai se apaixonar por Orlando Gouveia (Diogo Almeida).

O casal vai se conhecer na São Paulo de 1934, ano em que o folhetim se passa, em um bar de estudantes. Na trama, Marê cursa Administração e Finanças e é a única mulher da turma. Já Orlando é médico e está prestes a concluir a residência na Santa Casa de Misericórdia.

Neste cruzar de olhos, eles começam a conversar e descobrem que ambos são de origem mineira e se apaixonam, sem terem a menor ideia de que suas famílias têm laços muito mais antigos do que este encontro inesperado.

Camila Queiroz vestida como Maré, protagonista de Amor Perfeito, novela que estreia em março, na TV Globo (João Miguel Júnior/Globo)

Em “Amor Perfeito”, a personagem de Camila Queiroz é filha única do empresário Leonel Rubião (Paulo Gorgulho) e é em tudo o retrato da mãe, a falecida Maria Eugênia (Karen Marinho), a única que ele amou de verdade, o que faz com que seu pai seja obcecado por ela.

Apesar de fisicamente parecidas, Marê e Eugênia são muito diferentes. Ao contrário da mãe, Marê é sagaz e muito independente. Conseguiu vencer a resistência do pai e foi estudar em São Paulo.

De volta a Águas de São Jacinto, Leonel insiste em mantê-la sob seu domínio, querendo obrigá-la a se casar com Gaspar (Thiago Lacerda), filho do prefeito da cidade, Anselmo Evaristo (Paulo Betti), em troca dela assumir a presidência do Grupo Rubião, o mesmo posto pleiteado por Gilda (Mariana Ximenes), sua madrasta. Mas Marê tem outros planos, já que está apaixonada e quer se casar com Orlando.

Em "Amor Perfeito", Levi Asaf interpreta Marcelino (PAULO BELOTE/Paulo Belote/Globo)

Mas, o desencontro entre Marê e Orlando se dá no momento em que o médico, num gesto impulsivo, decide se afastar dela quando cai em uma armação de Leonel para separar os dois. Para piorar as coisas, Orlando descobre que, no passado, Leonel e Virgílio (Christovam Neto), seu pai, foram sócios e que Leonel o acusou injustamente de um golpe, a fim de favorecer Anselmo.

Criada por Duca Rachid e Júlio Fischer, a novela “Amor Perfeito” conta com Levi Asaf, Camila Queiroz, Diogo Almeida, Mariana Ximenes, Thiago Lacerda, Alan Rocha, Allan Souza, Ana Cecília Costa, Analu Prestes, Antônio Pitanga, Babu Santana, Barbara Sut, Bernardo Berro, Beto Militani, Breno de Filippo, Bruno Montaleone, Bruno Quixotte, Bukassa Kabengelle, Carmo Dalla Vecchia, Carol Badra, Carol Castro, Chico Peluccio, Christovam Neto, Cristiane Amorim, Cyda Moreno, Daniel Rangel, Davi Queiroz, Genezio de Barros, Glicerio Rosário, Gustavo Arthidoro, Isabel Fillardis, Iza Moreira, João Fernandes Nunes, Jorge Florêncio, Juliana Alves, Karen Coelho, Karen Marinho, Kenia Barbara, Kyvilin Padilha, Lucy Ramos, Malu Dimas, Maria Gal, Mestre Ivamar, Musipere, Paulo Betti, Paulo Gorgulho, Paulo Mendes, Raquel Karro, Rose Lima, Tonico Pereira, Tony Tornado, Valentina Melleu, Vitória Pabst, Ygor Marçal e Zezé Polessa. A novela tem previsão de estreia em março.

