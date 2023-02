Thiago Lacerda ganha novo papel em novela substituta de “Mar do Sertão”

A estreia de “Amor Perfeito”, a próxima novela das 18 horas da Globo, marca o retorno de Thiago Lacerda aos folhetins da emissora. Porém, o ator já lida com algumas mudanças de planos.

Na trama da TV Globo, o galã iria interpretar Jesus Cristo, papel que acabou sendo dado para o ator Jorge Florêncio, que não é muito conhecido, mas já atuou em outras produções.

Segundo o Notícias da TV, a mudança não tirou Lacerda da novela, que é inspirada na história de “Marcelino Pão e Vinho”, obra de José María Sánchez Silva. Agora, o veterano viverá o vilão da trama criada por Duca Rachid e Julio Fischer, Gaspar, personagem que antes estava destinado a Rafael Cardoso, que pediu para sair do elenco, depois de ver seu nome envolvido em algumas polêmicas amorosas .

Com a mudança, Thiago Lacerda dividirá as suas vilanias com a atriz Mariana Ximenes, que vive a personagem Gilda, na trama que estreia em breve na TV Globo.

Voltando ao personagem de Jesus Cristo, o ator Jorge não será o primeiro ator preto a interpretar o papel, já que Maurício Gonçalves já esteve com essa missão ao interpretar o filho de Nossa Senhora, vivida por Fernanda Montenegro, na minissérie “O Auto da Compadecida”, de 1999.

Separado, Rafael Cardoso acerta volta às novelas da Globo (Reprodução/Instagram)

Antes da novela “Amor Perfeito”, Jorge Florêncio já fez pequenas participações em outras novelas da Globo. Em 2016, ele esteve em “Velho Chico” e no ano seguinte em “Novo Mundo”. Já em 2022, o gaúcho foi escalado para uma participação especial no remake de “Pantanal”.

A novela “Amor Perfeito”, escrita por Duca Rachid e Julio Fischer, será a substituta de “Mar do Sertão”, com previsão de estreia para o dia 20 de março. A trama será focada no menino em busca de sua mãe, já que ele foi criado em um mosteiro.

