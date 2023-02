BBB 23: Fora Gustavo ganha força e brother deve ser o próximo eliminado

Na berlinda do BBB 23, Gustavo pode ser o próximo eliminado (Reprodução/Twitter)

Gustavo deve ser o próximo eliminado do “BBB 23″. Para os jurados das redes sociais, o brother deve sair da casa no próximo sábado (25) e para tornar isso realidade, os internautas levantaram a hashtag “Fora Gustavo”.

Criada após a formação do Paredão, na noite desta quinta-feira (23), a frase ganhou força durante a madrugada de sexta-feira (24) e gerou muitos comentários. Um anônimo comentou que “vai ser muito engraçado o Gustavo sair para duas pessoas que não tem torcida”.

Ao compartilhar a hashtag Fora Gustavo, outro fã do “Big Brother Brasil” deu um conselho: “Quem deseja ele fora do jogo continue votando e quem ainda não começou a votar ainda está em tempo de fazer sua parte. Resmungar não decide eliminação e sim votação”.

Uma terceira pessoa afirmou que Gustavo era o favorito para ganhar o reality show: “Você era até o favorito, mas se perdeu moço. Ranço desse casal que no comecinho eu até tava torcendo, mas são muito baixos, escroto. Fora e logo em seguida tiramos a Key pra formar casal aqui fora”.

A formação do Paredão

O BBB 23 teve uma noite repleta de surpresas após acontecer a Prova do Líder, que coroou Sarah Aline. Depois de montar o seu grupo VIP, Tadeu Schmidt orientou a sister para realizar sua indicação ao Paredão.

A participante usou seu poder para emparedar Cara de Sapato, pois era a opção viável de acordo com seu jogo no reality. Em seguida, todos foram para a sala terminar o restante dos votos. No contragolpe, Sapato puxou Fred Nicácio e Domitila foi a indicada da casa.

Conforme MC Guimê atendeu ao Big Fone mais cedo, o participante arrematou o Poder Supremo, o qual poderia trocar uma pessoa do paredão por outra. Aliado de Sapato, o MC tirou o lutador da berlinda e colocou Gustavo Cowboy direto ao paredão.

