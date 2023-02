Ana Maria pode ter saída lenta do “Mais Você”; Paola Carosella deve substituir

Não é de hoje que a saída de Ana Maria Braga do “Mais Você” é um dos assuntos mais comentados na web. Mas, a famosa segue contratada da Globo até 2025 e caso se aposente o processo será aos poucos, para não assustar os fãs do programa matinal.

Segundo Alessandro Lo-Bianco, do programa “A Tarde é Sua”, apresentado por Sônia Abrão na RedeTV!, tudo começou com a visita de Paola Carosella ao programa, na última semana, quando a cozinheira tomou café da manhã e cozinhou com Ana Maria.

Ele ainda diz que, aos poucos, a chef argentina vai ganhar espaço no “Mais Você” e também em outros programas da emissora e, desta forma, ganhar mais público até 2025. A ideia seria que Paola estivesse também no “Encontro com Patrícia Poeta” e no “É de Casa”, exibido aos sábados.

Look de Ana Maria Braga para o Carnaval chama a atenção dos fãs (Reprodução/Globo)

A transição sutil de apresentadoras do “Mais Você” também teria como ideia tirar Ana Maria Braga da cozinha e deixar o espaço para Paola Carosella, que seria a nova parceira de Louro Mané na receita do dia. Mas, a veterana não gostou disso e estuda criar um quadro para a ex-jurada do “MasterChef Brasil” no matinal.

Além disso, Paola Carosella pode ser a nova substituta de Ana Maria Braga durante as férias e períodos de ausência médica, como acontece atualmente, já que a famosa está com covid-19, pela terceira vez.

Vale lembrar que o carisma de Paola é sempre comentado pelos fãs do reality show “MasterChef Brasil”, que até hoje falam que sentem saudade dela no programa apresentado por Ana Paula Padrão.

Ana Maria Braga e Paola Carosella cozinham juntas no "Mais Você" (Reprodução/Globo)

Ela também é um nome forte nas redes sociais, já que tem um forte poder de influência e visibilidade ao comentar sobre assuntos do cotidiano. A famosa chef também conta com um canal no Youtube e administra diversos restaurantes.

Antes de Paola, Rita Lobo, Catia Fonseca e Sandra Annenberg também foram cogitadas para assumir o posto no “Mais Você” . Atualmente, Paola Carosella está na 1ª temporada do “Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua” e vai estrear em breve o “Alma de Cozinheira”, programa que será levado ao ar no canal fechado GNT.

