“Beijei no BBB”: Ricardo e Bruna Griphao protagonizam ‘selinho’ durante festa

Para quem achou que todos os casais desta edição do BBB já tinham se formado, se enganou. De forma descontraída e carinhosa, Ricardo e Bruna Griphao protagonizaram um novo beijo no Big Brother Brasil 23. O selinho foi fake? Sim, mas ao menos Ricardo conseguiu o que queria: “Beijei no Big Brother!” Como ele mesmo comentou após a brincadeira.

Ricardo dá 'selinho' em Bruna Griphao e comemora no BBB 23: 'Beijei no Big Brother' | festa #Aprizion https://t.co/XObZr1F78i pic.twitter.com/9yAvMKF8lF — Aprizion Brasil News 1 (@aprizion) March 4, 2023

Para ‘conquistar’ Bruna, Ricardo estava dançando na pista de dança e puxou a atriz para perto, colocando a mão na boca e simulando um selinho. Em seguida diz: “E aí, gatinha. Está solteira?”

Alvos definidos

Como em toda festa do reality, os brothers aproveitaram o momento para conversar e definir seus votos para o paredão. Enquanto a dupla Larissa e Bruna Griphao comentaram que seus votos serão em Domitila Barros, MC Guimê definifiu seus alvos principais no programa.

“Mas com atualizações do jogo que teve no final dessa semana eu me liguei que até agora o Gabriel, Marvvila e Sarah são meus alvos, porque sou alvo deles, mesmo que tenha um carinho. Eles escolherem jogar assim”, disse o cantor em conversa com Cara de Sapato.

Fora da casa

Enquanto isso, fora da casa, a ex-BBB Amanda Djehdian, que participou da edição de 2015, comentou sobre a intolerância religiosa que sofreu dentro e fora da casa. Ela aproveitou a polêmica sobre o assunto para desabafar nas redes sociais sobre a sua fé, motivo de piadas fora da casa.

“Ouvi que ganhei provas porque fiz ‘macumba’, um termo pejorativo, para quem não sabe, macumba é um instrumento musical”, disse a ex-sister em seu Instagram.

