Influenciador Toguro se envolve em acidente que termina com um morto no Rio de Janeiro Imagem: reprodução Instagram (@toguro)

O influenciador digital Tiago Toguro se envolveu em um acidente no início da madrugada deste sábado (4) que terminou com a morte de um homem na Linha Amarela, Zona Norte do Rio de Janeiro. Segundo o G1, o influencer fitness estava no carro que colidiu com a moto.

De acordo com testemunhas, Toguro dirigia pela Linha Amarela, altura de Bonsucesso, Zona Norte do Rio de Janeiro, quando acabou passando pelo acesso da Avenida Brasil. Para tentar recuperar a saída, ele teria dardo marcha ré em seu carro e acabou colidindo com a moto.

Acidente envolvendo o influenciador Toguro termina com um homem morto no Rio pic.twitter.com/SiGhIb6zrk — VTzeiros (@vtzeiross) March 4, 2023

Em nota, a Linha Amarela S/A (Lamsa), concessionária que administra a Linha Amarela, informou que equipes foram chamadas ao local do acidente e confirmaram o óbito do motociclista. O texto informa que a Defesa Civil foi ao local para levar o corpo para o IML. Ainda de acordo com o G1, a equipe tentou contato com o influenciador, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.

Dono do bordão “em pleno 2022, ano da Copa do Mundo...” Toguro já está na internet há alguns anos, mas se popularizou em 2022. Ele é responsável pela ‘Mansão Maromba’ e posta conteúdos sobre a vida fitness e musculação.

No Instagram o influenciador possui mais de 6,2 milhões de seguidores. Já no TikTok seu conteúdo é acompanhado por 4,3 milhões de pessoas e no Youtube quase 8 milhões, somando os canais ‘Mansão Maromba’ (3,2 milhões) e ‘Em busca do shape inexplicável’ (4,7 milhões).

