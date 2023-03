Rodrigo Simas assume bissexualidade: “Eu sou um cara livre”

Rodrigo Simas, namorado da atriz Agatha Moreira, aproveitou sua nova fase no teatro para falar sobre a sua sexualidade. Em entrevista ao jornal Extra, o artista revelou ser bissexual.

Simas nunca havia falado abertamente sobre a sua orientação sexual, mas recentemente afirmou: “Sou um homem bissexual”. O ator está em cartaz a partir de hoje (4) no Teatro Glaucio Gill, em Copacabana, no Rio de Janeiro, com a peça ‘Prazer, Hamlet’, que conta a história de um ator que está prester a estrear Hamlet, uma das obras mais famosas de William Shakespeare. Como a vida imita a arte, e vice-versa, neste clássico o personagem principal tem sua sexualidade vista de forma misteriosa.

“Me sinto mais maduro e tranquilo”

Em entrevista, o ator foi questionado sobre o seu papel na comunidade LGBTQIA+ e disse: “Eu nunca expus isso, mas sou um homem bissexual. É um rótulo, mas me sinto maduro e tranquilo para falar sobre isso agora”.

Rodrigo continua: “Não tenho problema em falar sobre isso. Mas é um tabu a pessoa ter que se rotular, dizer o que é ou não é. Eu sou um cara livre. Acredito na liberdade de escolha, de ser o que a gente quiser”.

Simas aproveitou o momento para falar sobre o seu namoro com a também atriz Agatha Moreira, com quem contracenou na novela ‘Orgulho e Paixão’ de 2018 e estão juntos desde então.

“Estamos juntos há quatro anos e meio. Somos um casal bem normal, com altos e baixos. Por sermos muito parecidos, isso nos faz bater de frente algumas vezes. Porque nos reconhecemos um no outro. O que me irrita nela, e vice-versa, são características que também tenho. Nos espelhamos um no outro”, explicou ao jornal.

