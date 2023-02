Luísa Sonza e Manu Gavassi cantam Britney Spears na Globo, mas não agradam

As cantoras Luísa Sonza e Manu Gavassi resolveram fazer uma perfomance inspirada em Britney Spears no “Domingão com Huck”, que foi ao ar no último domingo (26).

Para a homanagem, elas escolheram a faixa “Toxic”, uma das mais famosas da discografia da Princesa do Pop. Contudo, a interpretação das brasileiras não agradou o público na internet.

Isso porque Luísa e Manu escolheram dar uma nova roupagem para a canção, trocando o pop repleto de batidas eletrônicas por algo mais suave, no estilo jazz. Elas se sentaram no chão do estúdio, lado a lado, e soltaram a voz.

Veja:

Contudo, a maioria dos internautas não gostaram nem um pouco da apresentação. “Luísa Sonza e Manu Gavassi dando um show de horrores cantando Toxic na Grobe”, ironizou um.

Luísa sonza e manu gavassi dando um show de horrores cantando toxic na grobe pic.twitter.com/w4zebio7hd — v cbs gbgdfvd (@gvnnramos) February 26, 2023

“Ligo a TV e tem Manu Gavassi w Luisa Sonza cantando Toxic. Que pesadelo é esse, Senhor?”

Ligo a TV e tem Manu gavassi w luisa sonza cantando toxic. Que pesadelo é esse senhor? — Lady Mountbatten 🇬🇧 (@marquezwindsor) February 26, 2023

“Vendo Luisa Sonza e Manu Gavassi cantando Toxic no Domingão e percebi que Luciano Huck parou de humilhar só pobres agora ta deixando os ricos passarem vergonha também”

vendo luisa sonza e manu gavassi cantando toxic no domingão e percebi que luciano huck parou de humilhar só pobres agora ta deixando os ricos passarem vergonha também pic.twitter.com/jxEiTwg0Sj — nat (@KAIZVOUS) February 26, 2023

“Desculpa falar mas a Manu Gavassi e Luisa Sonza entregaram horrores cantando Toxic”

desculpa falar mas a manu gavassi e luisa sonza entregaram horrores cantando toxic 🥰 — iasmim (@oneclouds) February 26, 2023

“Se o Boninho colocasse como castigo do monstro ouvir a Luisa Sonza e a Manu Gavassi destruindo Toxic ia ter mais gente apertando o botão com o Gaga”, opinou outro, se referindo à desistência de Bruno Nogueira do confinamento da 23ª temporada do “Big Brother Brasil”.

se o boninho colocasse como castigo do monstro ouvir a luisa sonza e a manu gavassi destruindo toxic ia ter mais gente apertando o botão c o gaga — ma (@jdiwc) February 27, 2023

“A cara da Britney vendo a Manu Gavassi e a Luísa Sonza cantando Toxic”

A cara da Britney vendo a Manu Gavassi e a Luísa Sonza cantando Tóxic pic.twitter.com/KOOs0QlwA3 — rafitcho (@eurafitcho) February 26, 2023

Luisa Sonza foi homenageada por Luciano Huck na última edição do programa, com direito a revisitar suas memórias do passado e reencontrar amigos antigos no palco do “Domingão”.

