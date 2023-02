BBB 23: Bruno Gaga aperta o botão da desistência e está fora do reality

O atendente de farmácia Bruno Nogueira resolveu deixar o confinamento do reality show “Big Brother Brasil” nesta sexta-feira (17). Após refletir sobre sua participação, o brother escolheu apertar o botão de desistência e, com isso, está fora do programa.

Bruno Gaga, como era chamado dentro do BBB, tomou a decisão horas após o fim da prova de resistência pela liderança do jogo na semana.

Assista ao momento:

O BRUNO GAGA APERTOU O BOTÃO DE DESISTÊNCIA, MEU DEUS #BBB23



pic.twitter.com/R8OGSgndXo — maycon (@mayscratch) February 17, 2023

“Eu não estava aguentando mais. Eu estava me sentindo perdido dentro de mim. Eu estava muito mal dentro de mim. Estava com saudades dos meus pais, da minha família. Cheguei no meu limite. Eu não estava conseguindo ser eu. Isso me dói muito. Eu estava sofrendo muito”, disse Bruno.

O momento foi uma surpresa para todos os brothers da casa, que saíram aos gritos. Momentos antes de apertar, ele tinha sido visto andando pensativo na sala da casa.

“Só quero estar com meus pais agora e minha família. Eu peço desculpas a qualquer pessoa aqui, mas meu sentimento com essa pressão psicológica, medo, insegurança”, continuou o agora ex-participante.

Após a decisão, foi rapidamente consolado pelos demais companheiros de confinamento, mas logo acabou sendo chamado para o confessionário e deixou o reality.

Vale lembrar que na segunda-feira (13) o brother precisou ser acolhido pelos colegas, por ter uma crise de ansiedade após ser indicado ao paredão.

Bruno é natural de São José da Laje, cidade do interior de Alagoas.

Leia também: Cezar é o novo líder do ‘Big Brother Brasil’

Web reage à saída de Bruno Gaga

Após Bruno Gaga apertar o botão de desistência, o assunto rapidamente tomou conta das redes sociais. O Brother foi o segundo mais votado do último paredão quádruplo, em que eliminou a participante Paula.

“Entendam de uma vez por todas: ansiedade não é frescura Só sabe quem sente, respeitem a decisão do Bruno Gaga, ele precisou ser muito corajoso pra fazer isso”, disse um internauta em defesa à saída de Bruno.

Entendam de uma vez por todas: ansiedade não é frescura

Só sabe quem sente, respeitem a decisão do Bruno Gaga, ele precisou ser muito corajoso pra fazer isso#BBB23 Nicácio Boninho Abravanel Aline roncou big boss injusto o gaga ela não vem mais pic.twitter.com/SHdPJfnVqy — matheus lima (@mathhlima) February 17, 2023

“Tiraram a Paula porque ela mereceu sair mesmo, é um jogo de torcidas. Quando o Cara de Sapato tem ansiedade e a Amanda conforta ele, todos têm empatia. Agora quando é o gay fora do padrão, é frescura e vitimismo. Que o Bruno Gaga possa ficar bem e colher bons frutos aqui fora”, disse outro usuário do Twitter.