“Consegui ser eu”, revelou Paola Carosella sobre as gravações na TV Globo

A chef Paola Carosella estreou nas tardes da Globo, onde faz parte do “Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua”, reality show onde os filhos cozinham no lugar das matriarcas e, após o primeiro programa, ela falou sobre a experiência de retornar aos estúdios de TV.

“Eu me diverti muito, adorei fazer um programa onde consegui ser ‘eu’, de um jeito mais autêntico e mais leve. Não estou ali para julgar grandes cozinheiros, mas sim para escolher o melhor prato, o mais gostoso. É um programa onde todos se divertem”, contou ela, que também fez parte do “MasterChef Brasil”, na Band.

Já quem acompanha a cozinheira desde sua estreia no Brasil sabe que isso é algo que ela sempre comentou com os competidores do programa concorrente. Ao longo das temporadas que ficou no “MasterChef”, a famosa avisava que buscava pratos com identidade, mas também com lembranças.

Paola Carosella, João Diamante e Leandro Hassum comandam "Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua" (CADU PILOTTO/Cadu Pilotto/Globo)

Sobre isso, Paola Carosella lembra de um prato que marcou sua vida em família: “O nhoque da minha avó, que tive que preparar com ela há alguns anos. Foi uma sorte, mas quando comecei a fazer a receita aconteceu o mesmo do que vemos aqui no programa: ela começou a dizer que eu não estava fazendo do jeito dela e a receita familiar tem disso”.

Em “Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua”, Paola também está ao lado de Leandro Hassum e de João Diamante e aproveitou para contar algo sobre os bastidores do reality show, que vai funcionar por temporada.

Paola Carosella terá programa de entrevistas no GNT (Reprodução/Band)

“Eu amei trabalhar com eles, foi leve e divertido. Criamos uma conexão muito boa desde o início e compartilhamos muitos aprendizados. O Hassum é muito engraçado e o Diamante é uma pessoa incrível”, contou ela.

Nascida em Buenos Aires, Paola cozinhou ao lado de nomes estrelados antes de estrear na TV. Ela se mudou para o Brasil em 2001 e abriu o seu próprio restaurante em São Paulo e, há nove anos, iniciou carreira na televisão.

