BBB 23: Volta de Fred faz Gabriel Flop rever o jogo; modelo está na mira

BBB 23: Gabriel Flop está com medo do Paredão (Reprodução/Globo)

Depois do retorno de Fred Nicácio ao “BBB 23″, Gabriel Flop sabe que pode ser um dos indicados ao próximo Paredão, que terá sua formação feita no domingo (29). Segundo o brother, o médico tem o poder.

Na madrugada desta sexta-feira (27), o ex-morador da Casa de Vidro estava no Quarto Deserto quando questionou o grupo se vale a pena tentar atender Big Fone, caso ele apareça, ou se arriscar e tentar voltar em um possível Bate-Volta: “Eu atenderia”, diz Bruno e Aline disse que “arriscaria”.

Depois de ouvir os aliados, Gabriel disse: “Independente de contra golpe e segundo mais votado da casa”. Mas, o atendente de farmácia mandou um conselho ao modelo: “Eu me arriscaria, se você tiver lá perto, eu atenderia. O que é que tem mais para perder aqui?”, questiona ele.

Depois, Gabriel Flop, que já levou um aviso de Tadeu Schmidt, analisou o retorno de Fred Nicácio, que deixou o Quarto Secreto: “Acho que Fred voltou com muito poder”, afirma Gabriel. Ao ouvir a declaração, Ricardo concordou: “Voltou, mas grandes poderes grandes responsabilidades”.

Tempo depois, ainda no Quarto Deserto, Gabriel falou que estava com medo: “Meu medo não é ir para o Paredão. Meu medo é perder a chance de fazer um Bate-Volta porque eu tenho a consciência”.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Fred Nicácio volta ao reality e não poupa ninguém: “Cobra criada”

Vale destacar que a dinâmica da semana mudou. Segundo Tadeu Schmidt, haverá paredão triplo e, na formação, o Anjo imuniza uma pessoa e o líder indica uma também.

Fred Nicácio volta ao "BBB 23" e conta tudo que sabe (Reprodução/Globo)

Ao vivo, o apresentador do “BBB 23″ disse que haverá contragolpe do indicado pelo líder e a casa vota no confessionário e os dois mais votados vão ao Paredão.

Outra novidade é o Poder Curinga, quem tiver pode tirar do Paredão um dos indicados pela casa e o terceiro mais votado da casa entra em seu lugar. Em seguida, será realizada mais uma Prova Bate e Volta.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: veja quem foi o primeiro eliminado do programa