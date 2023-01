Anitta pega pesado e cena quente gera reações nas redes sociais; confira

Anitta surpreendeu mais uma vez durante a gravação de seu novo clipe, que será lançado em breve. Nesta quinta-feira (26), uma cena quente onde a cantora simula sexo oral no modelo carioca Yuri Meirelles vazou e movimentou as redes sociais.

A cena foi a alavanca para acordar diversos fãs de Anitta, que lotaram as redes sociais de informações. Enquanto um postava foto do muro com o suposto nome do clipe, uma outra anônima disse: “Em seu novo videoclipe, Anitta irá recriar a icônica coreografia do meme com as meninas do Bonde das Maravilhas”.

Outros admiradores do trabalho da funkeira também comentaram que vem algo “muito grande por aí” e que Anitta “vai abalar” de novo. Vale destacar que o clipe de “Envolver”, um de seus maiores hits, também foi visto como muito sexy por algumas pessoas, já que a famosa aparece sensualizando com outro modelo.

As cenas foram gravadas em uma esquina da comunidade da Tijuquinha, zona oeste do Rio de Janeiro e mostra Anitta ajoelhada, com um short com a logo da Furacão 2000, gravadora que revelou a cantora no início da carreira.

Já o modelo surge sem camisa, vestindo uma bermuda azul e chinelo. O clipe conta com a participação de Gabriel do Borel, autor do hit “Sentadona”, e do Bonde das Maravilhas, que ficou conhecido pelo quadradinho de oito.

Ao GShow, a assessoria de Anitta disse que a cena quente é verdadeira, mas não deu detalhes do novo clipe da famosa: “Trata-se de uma das cenas de um projeto audiovisual que ainda não podemos falar qual é”, disse a equipe dela.

Em fase de produção, o novo clipe de Anitta não teve seu nome divulgado e nem sua data de lançamento, deixando os fãs ainda mais inquietos. Agora, é esperar para ver se irá ser um novo hit mundial.

