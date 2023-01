Ex-ator mirim de “Cordel Encantado” aceita voltar às novelas da Globo

Após passar pelas novelas da Record TV, o ex-ator mirim João Fernandes vai retornar para as produções da Globo. O famoso assinou para atuar em “Amor Perfeito”, próxima novela das 18 horas da Globo.

No entanto, até o momento, o personagem de João na trama de Duca Rachid e Thelma Guedes não foi revelado. Para quem não lembra, ele ficou famoso ao participar do elenco das tramas “Cordel Encantado”, exibida em 2011, e “Joia Rara”, em 2013.

Antes disso, João deu vida ao Amarit em “Caminho das Índias” (2009), quando tinha dez anos. No ano seguinte, o ator participou de “Escrito nas Estrelas”. Mais velho, ele foi escalado para atuar em “Malhação – Toda a Forma de Amor”, de 2019. Já na Record TV, ele esteve nas tramas bíblicas “Milagres de Jesus” (2014), “A Terra Prometida” (2016) e “Gênesis” (2021).

Segundo o Observatório da TV, a novela escrita por Duca Rachid e Júlio Fischer, será uma produção de época e estreia em março de 2023, além de contar com 161 capítulos. No enredo principal, Isabelle Drummond vive a protagonista Maria Elisa (Marê), uma moça forte e destemida, que no começo se forma em Administração em São Paulo para assumir os negócios do pai, Leonel Rubião (Paulo Betti).

A família é uma das mais ricas de São Jacinto, cidade fictícia de “Amor Perfeito”. Eles também comandam um importante hotel. Porém, antes de retornar para casa, ela conhece Orlando (Elzio Vieira), um estudante de Medicina, por quem se apaixona e pretende se casar, mas o romance é atrapalhado por Gilda (Mariana Ximenes), madrasta de Marê.

Logo na primeira fase, a protagonista de “Amor Perfeito” descobre que está grávida e para salvar seu filho foge. No meio do caminho, dá à luz a um menino, mas acaba capturada pela polícia. Marê acaba sendo presa e o bebê é deixado na porta da Irmandade de Clérigos de São Jacinto.

A novela “Amor Perfeito” está prevista para estrear em março, no lugar de “Mar do Sertão”. As gravações da trama já começaram!

