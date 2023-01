Briga de ex-BBBs: Kleber Bambam diz que Arthur Aguiar é “sem sal”; entenda

Kleber Bambam, campeão da primeira edição do “Big Brother Brasil” aproveitou o começo de uma nova temporada do reality show para voltar aos holofotes e, durante uma conversa nas redes sociais, ele detonou o último vencedor do programa.

Ao participar de uma live com Max Porto, vencedor do “BBB 9″, o famoso detonou Arthur Aguiar, que levou o prêmio de R$ 1,5 milhão na última temporada da atração. Na conversa, ele contou sobre um bastidor no “Faustão na Band”.

“Sem sal nenhum esse cara. Esse tal do Arthur é sem sal nenhum. O cara, para mim, é um bobalhão. Arthur, você, para mim, é cara de cachorrinho”, afirmou o ex-BBB.

Participantes do "BBB 1" (Reprodução/Globo)

“Para mim, ele tá morto, tá enterrado, porque não tem moral nenhuma. Foi lá no Faustão, no camarim comigo, não fala nada com nada, tá boiando, tá boiando no meio da água. Você vê que nem falam mais dele. O cara não respeita a hierarquia, não respeita nada. É bobalhão e acabou, tá dado o recado”, acrescentou Bambam.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Esses participantes já sabem em quem vão votar no primeiro paredão do reality

No final do ano passado, Bambam causou nas redes após afirmar em podcast que é mais famoso do que Juliette, campeã do BBB 21.

As dicas de Arthur Aguiar

Não querendo se envolver no conflito, o ator passou por cima e preferiu dar dicas aos novos participantes do “BBB”. Segundo ele, para vencer o reality show da TV Globo é preciso respirar fundo e entrar de cabeça no jogo.

Arthur Aguiar revela que nunca foi convidado para o elenco da novela "Travessia" (Reprodução/Youtube)

“Você vê que as edições são muito diferentes. É um programa que não é muito uniforme, o tempo todo vai se moldando. Cada elenco faz um jogo diferente. Não tem como ter uma única receita”.

“Eu estava muito feliz, lembro disso. Porque quando peguei Covid achei que não ia dar pra entrar, que dependia de me recuperar a tempo. Então, mesmo três dias depois, estava feliz de poder entrar ali, estava vibrando muito na gratidão. Com um pouco de medo, óbvio, mas muito feliz”, disse Arthur, que conquistou 68,96% dos votos finais.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Fred Nicácio arruma confusão ao chamar participante de “bicha caricata”