BBB 23: Esses participantes já sabem em quem vão votar no primeiro paredão do reality

Com o paredão chegando, alguns participantes do "BBB 23" montam o jogo (Reprodução/Globo)

Com a liderança definida e Fred e Ricardo imunes, falta apenas a prova do anjo para que o primeiro paredão do “BBB 23″ tenha o seu primeiro rascunho. No entanto, alguns participantes já começam a criar estratégias para escapar da berlinda e da “maldição” de ser o primeiro eliminado do reality show.

Durante a festa desta quinta-feira (19), depois da prova que deu a liderança para Bruna e Larissa, Gabriel, ex-morador da Casa de Vidro, comentou com Fred Nicácio , do Camarote, sobre a possibilidade de votar nele.

Na conversa, que rolou na madrugada desta sexta-feira (20), o modelo explicou para o médico que não é uma questão pessoal: “Se fosse individual, eu não votaria em você. Nós temos uma conexão”, explicou Gabriel.

BBB 23: Gabriel conta para Fred Nicácio que ele está em sua mira para o paredão (Reprodução/Globo)

Em seguida, Fred Nicácio disse que não levaria nada para o pessoal e jogou a responsabilidade em Marília, sua dupla durante o começo do jogo: “Eu não vou levar nada de jogo para o pessoal”, confirmou o famoso, que ainda ouviu de Gabriel que a ideia é se proteger.

Além do ex-morador da Casa de Vidro, Aline Wirley e Antonio Cara de Sapato foram conversar no quarto deserto sobre os próximos dias dentro do “BBB 23″. No papo, os famosos falaram sobre quais seriam as suas opções para o primeiro paredão.

BBB 23: Cara de Sapato e Aline Wirley conversam sobre os votos do primeiro paredão (Reprodução/Globo)

Segundo o lutador de MMA, uma dupla que está em sua mira é Cristian e Marvvila e ganhou o apoio da cantora: “Eu iria no Cris e na Marvvila, com certeza. Eu votei neles no Jogo da Discórdia, e acho que os dois, pelo menos comigo, chegaram no jogo atrasados”.

A famosa segue dizendo que a dupla não mostra muita sintonia e isso seria o motivo principal: “A gente troca, mas é superficial. Então eu iria neles, com certeza”. Cara de Sapato também concordou e disse que todo o quarto pretende votar na dupla.

