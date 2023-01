BBB 23: Fred Nicácio arruma confusão ao chamar participante de “bicha caricata”

BBB 23: Fred Nicácio arruma briga ao chamar Gil do Vigor de "bicha caricata" (Reprodução/Globo)

Fred Nicácio, do Camarote do “BBB 23″, arrumou mais um problema para resolver quando deixar o reality show da TV Globo. Depois da divisão da Xepa e do VIP, o famoso fez uma comparação que acabou deixando Gil do Vigor revoltado.

Durante uma conversa com outros participantes, o médico estava falando sobre votos e acabou fazendo um comentário desnecessário.Segundo ele, Bruno, que estava fora do grupo, seria o Gil do Vigor da temporada.

“O Gaga [apelido de Bruno] é o perfil Gil do Vigor...O povo gosta da bicha caricata, a verdade é essa”, comentou o fisioterapeuta, que acabou irritando o ex-BBB, que atualmente faz parte do time do “Mais Você”, de Ana Maria Braga.

Por meio das redes sociais, Gil do Vigor não gostou dos comentários feitos por Fred e decidiu se pronunciar: “Me resumir a uma bicha caricata, meu furico. É cada uma que dá duas”, disse o famoso, que estava indignado.

Vale lembrar que Fred é alvo de alguns participantes da casa, como Gabriel, ex-morador da Casa de Vidro, para compor o primeiro paredão do “BBB 23″. Caso aconteça, ele e Marília vão para o quarto secreto, onde acontece mais uma votação do público para eliminar apenas um participante.

Depois do beijo, Gabriel Santana ganha colo

Mesmo Fred Nicácio não querendo muito romance dentro do “BBB 23′, o brother ficou coladinho com Gabriel Santana, que ganhou colo e conseguiu fazer o clima entre eles esquentar de novo.

Alguns assinantes do Globoplay perceberam que Fred ficou excitado enquanto o colega de confinamento estava deitado no colo dele. Na cena, o ator de “Chiquititas” e “Pantanal” estava bastante embriagado e o médico estava só de cueca com um travesseiro em cima das pernas. Ao levantar, o médico tentou disfarçar e acabou pegando uma toalha e colocou na cintura.

