Danzo retorna com música que mistura trap e funk e reflete sobre fenômeno da ostentação

O cantor e compositor Danzo lançou, nesta sexta-feira (20), seu primeiro trabalho para 2023: a faixa “Subversão”, uma parceria com MC Cebezinho, MC GP, MC Kanhoto e Veigh.

Apesar de estar no cenário do trap desde 2018, Danzo tem suas raízes como artista no funk - e é justamente por isso que para ele é tão natural misturar ambos os ritmos em seu trabalho.

Na nova música, o trapper escolhe como a ostentação, comum entre quem curte ambos os gêneros, é uma forma de provocação para quem nasce nas favelas e já sofreu com a falta de assistência.

“A rua mostra muitas coisas e nos coloca em diversas situações. Quando resolvemos não se contentar com a falta de algo, seja saúde, educação ou qualidade de vida e agir para mudar isso, é um ato de revolução. Um movimento de buscar diferentes formas de quebrar esse ciclo é um ato de subversão”, afirma Danzo.

Para o clipe da nova música, o artista escolheu o bairro do Capão Redondo, zona sul de São Paulo, cenário importante para os cinco envolvidos no trabalho e berço do rap nacional.

“O cenário é a nossa quebrada e essa conexão vem também da música pois fazemos som pra quebrada. Temos o mesmo papo de evolução e progresso. O que fazemos é sempre pra somar!”, declara.

O clipe estreia às 13h desta sexta, assista:

Danzo já realizou parcerias com diversos artistas do meio, incluindo nomes como MC Drika, MC Cabelinho e Marcelo D2. Hoje, ele enxerga sua carreira como uma forma de inspirar artistas iniciantes.

“Me vejo nesse papel de mostrar que os moleques da quebrada também podem, seja pra fazer um som ou qualquer coisa além do que a favela mostra pra nóis. A gente pode muito mais do que nos é proposto, sonhar não é tão distante”, reforça.

Leia também: Shows gratuitos de Fresno, João Gomes e Nando Reis agitam aniversário de São Paulo