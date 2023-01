Shows gratuitos de Fresno, João Gomes e Nando Reis agitam aniversário de São Paulo

A maior cidade do país está prestes a completar 469 anos no dia 25 de janeiro e, para agitar a comemoração de aniversário, São Paulo recebe uma série de shows gratuitos na próxima quarta-feira.

As apresentações se concentram principalmente no Vale do Anhangabaú, centro da capital paulista. Sob a temática “São Paulo, o Mundo se Encontra Aqui”, a programação conta com pelo menos um artista de cada região do país.

Destaque para João Gomes, um dos artistas mais ouvidos do ano passado. Ele vem para o palco do Anhangabaú como atração principal do aniversário de São Paulo.

Veja a programação dos shows no Anhangabaú:

12h - Almir Sater (Centro-Oeste)

14h - Fresno + Vitor Kley + Thedy Correa (Sul)

16h - Baile da Dona Onete com Gabi Amarantos e Aqno (Norte)

18h - Belo (Sudeste)

20h - João Gomes (Nordeste)

Segundo a Secretaria Municipal de Cultura, o palco terá entrada controlada e revista, com acesso grátis. Mas é preciso ficar atento: o espaço está sujeito a lotação.

Shows descentralizados

Fora do Vale do Anhangabaú, outros espaços públicos também recebem shows gratuitos. É o caso do Centro Cultural São Paulo, na Rua Vergueiro, 1000.

Por lá, se apresentam o cantor Nando Reis, às 19h do dia 25. O artista recebe em seu palco a participação especial de seu filho, Sebastião Reis. Já no dia 28, no mesmo horário, é a vez de Maria Gadú dar o ritmo no CCSP.

A Casa de Cultura Hip Hop Leste (R. Sara Kubitscheck, 165 A - Cidade Tiradentes) recebe os shows de Dexter, Brisa Flow, Dow Raiz, KL Jay e Xis.

Na Área de Lazer Água Espraiada (Av. Túlio Teodoro de Campos, 51 - Vila Paulista), as celebrações começam antes, já neste fim de semana. No sábado (21), tem shows de Negra Li, Don L e Rappin’ Hood, entre outros, enquanto no domingo (22) é a vez de Tássia Reis, MC Hariel e Hyperanhas.

As comemorações do aniversário ainda contam com diversas outras atrações, que vão de exposições a contações de histórias nas bibliotecas da cidade.

Confira a programação completa no site da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo.

