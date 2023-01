Para marcar na agenda: João Rock divulga data do festival em 2023 e pré-venda

A organização do João Rock divulgou as novidades para 2023. Após muita espera, os fãs podem marcar no calendário: dia 3 de junho é a data agendada para a edição deste ano.

Muito importante também é a data de início da pré-venda de ingressos. A partir das 11h do dia 1º de fevereiro, uma quarta-feira, já será possível adquirir as primeiras entradas que estarão com os menores preços do festival.

Para adquirir os ingressos, basta entrar no site oficial do João Rock, onde será realizada a venda.

Mas é preciso ficar atento: a pré-venda dura pouco tempo e se estende somente até o dia 7 de fevereiro, até às 23h59 - ou quando esgotar o lote.

Para evitar constrangimentos com cambistas, a organização do festival permite que uma mesma pessoa compre somente até quatro ingressos, que serão cadastrados em um mesmo CPF.

Na ocasião, será liberado o acesso para todos os setores do festival (pista, camarote e pista premium), bem como seus respectivos valores.

Além do valor inteiro e meia-entrada para estudantes, o festival também deve contar com entradas solidárias, que revertem parte do valor para organizações sociais e garantem que os espectadores comprem entradas a preços reduzidos.

Esta será a 20ª edição do João Rock. Segundo o portal G1, o espaço recebeu uma reestruturação e deve contar com um palco adicional, totalizando quatro pontos de shows.

