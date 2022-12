“Encontro” repete convidados no sofá, mas foca em Copa do Mundo

O “Encontro” parece enfrentar dificuldades para convidar famosos para o programa ao vivo. Nesta quarta-feira (07), o cantor Maurício Manieri e a atriz Claudia Raia voltaram a participar do matinal comandado por Patrícia Poeta e Manoel Soares.

No sofá do programa, a atriz, que está grávida de seu terceiro filho, respondeu quem será o próximo adversário da seleção brasileira, após o jogo de sexta-feira (09), caso vença o jogo: “Argentina pelo emocional. Por todo nosso histórico e rivalidade que tem no futebol. Isso já está no nosso coração. É uma rivalidade eterna”, Claudia Raia.

A atriz também falou sobre a escolha de atletas mais velho para o campeonato: “Os jogadores maduros estão arrasando. Temos os novos jogadores, mas os mais maduros estão mostrando muita força”.

Com quase sete meses de gestação, Claudia Raia volta ao "Encontro" (Reprodução/Globo)

Já Maurício Manieri escolheu outra seleção: “Eu acho que será a Holanda. Eu acho que vai ser mais fácil. Argentina é um clássico. O time de 2010 era muito superior ao de hoje”, afirmou o músico.

LEIA TAMBÉM: Roça e nova dinâmica: Entenda como será a última semana de “A Fazenda 14″

Vale destacar que a presença de figurinhas repetidas no “Encontro” não fica apenas para os convidados. Ao completar cinco meses sob o comando de Patrícia Poeta, o matinal da TV Globo foi marcado por repetir pessoas na plateia. A situação foi notada quando a apresentadora agradeceu aos telespectadores pela audiência e também pelo carinho que recebe no palco.

Patrícia Poeta fala em reencontro com Maurício Manieri (Reprodução/Globo)

“A gente já começa no embalo da plateia! Muito bom dia! Está começando o ‘Encontro’. Pode chegar! Vem com a câmera, aqui bem pertinho. É muito bom poder contar com vocês, poder contar com a sua companhia aí do outro lado da telinha e também com essa plateia maravilhosa”.

Em seguida, a famosa chamou alguns anônimos pelo nome, chocando quem estava em casa: “Esse pessoal aqui acordou bem cedinho hoje, em pleno feriado. Por isso, eu deixo registrado aqui o meu muito obrigada a todos vocês. Gente, eu já estou reconhecendo diversos rostos facilmente. Dona Sandra, sua maravilhosa, levanta a mão aí!”.

LEIA TAMBÉM: Farofa da Gkay: Tirullipa é acusado de assédio e pede “perdão” para influenciadoras