Sequestro em “Chocolate com Pimenta” deixou Ana Francisca pensativa; relembre

“Chocolate com Pimenta” é uma novela que prefere levar ao público tudo com muito humor, mas uma das cenas mais dramáticas ficou para a segunda fase da trama de Walcyr Carrasco. Na cena, Tonico (Guilherme Vieira), filho de Ana Francisca (Mariana Ximenes) é sequestrado e vira refém de bandidos.

Em breve, a vingança de Ana Francisca não terá só o gostinho da vitória, já que a protagonista da novela da Globo acaba sofrendo com a maldade dos seus inimigos, que querem ela fora da cidade de Ventura. Sem previsão para ir ao ar na reprise especial, a cena deve dar ainda mais audiência para o clássico, que foi uma das principais apostas para o horário da tarde.

Para quem não se lembra, Jezebel (Elizabeth Savalla) ordena que Sebastian (Tarcísio Filho) rapte o menino e depois devolva o garoto para Ana Francisca, mas os planos saem do controle, deixando a megera de “Chocolate com Pimenta” bastante irritada, já que o plano era dar um susto na protagonista.

Chocolate com Pimenta: Jezebel (Elizabeth Savalla) planeja sequestrar Tonico (Guilherme Vieira), filho de Ana Francisca (Mariana Ximenes) (Reprodução/Globo)

Na cena do folhetim, Juvenal (Roberto Bomtempo) ajuda o comparsa de Jezebel a raptar a criança, que, num primeiro momento, será encontrada por Bernadete (Kayky Brito), que salva Tonico. Mas, um novo sequestro acontece e Ana Francisca ficará abalada com a situação.

LEIA TAMBÉM: Calado no “Encontro”, Manoel Soares virou piada nas redes sociais

Ao ver o filho correndo perigo, Aninha começa a pensar em seu plano de vingança e se arrepende de ter tentado prejudicar os outros e, com isso, ela começa a desistir, tudo para ter seu filho de volta. Por fim, o sequestrador pedirá dinheiro pelo resgate, deixando a viúva espantada com o valor pedido.

Sebastian (Tarcisio Filho) ajuda Jezebel (Elizabeth Savalla) no sequestro de "Chocolate com Pimenta" (Reprodução/Globo)

No momento do resgate, Tonico ouve Sebástian brigando com Juvenal e, em seguida, o comparsa de Jezebel liberta o filho de Aninha das garras do sequestrador. Neste momento, a criança não imagina que foi Sebástian que criou tudo.

Danilo (Murilo Benício) também aparece na cena. Nos momentos finais, quando todos já estão em casa, o pai de Tonico acusa o capanga de ter roubado o dinheiro de Ana Francisca, que decide expulsar o seu verdadeiro amor de sua casa.

LEIA TAMBÉM: Convidado especial de Ana Maria Braga enfureceu os fãs do “Mais Você”; entenda