Convidado especial de Ana Maria Braga enfureceu os fãs do “Mais Você”; entenda

Ana Maria Braga voltou a falar sobre exercícios físicos no “Mais Você” e, durante o programa desta terça-feira (08), a veterana falou sobre os benefícios da musculação para todas as idades. No entanto, os telespectadores estranharam que a famosa não chamou nenhum profissional de educação física para o seu café da manhã.

Depois de dar alguns exemplos de exercícios físicos em uma reportagem comandada pelo repórter Ivo Madoglio, que também demonstrou como deveria fazer, a veterana da TV voltou ao estúdio para conversar com um médico sobre a importância das atividades físicas, mas os fãs do programa da Globo não curtiram muito a ideia.

Pelas redes sociais, os anônimos que acompanhavam o programa de Ana Maria Braga aproveitaram para comentar sobre a escolha do convidado e alertaram a famosa: “Para falar de musculação Profissional de EDUCAÇÃO FÍSICA, POR FAVOR!”, alertou um telespectador.

#maisvoce

Para falar de musculação Profissional de EDUCAÇÃO FÍSICA, POR FAVOR! pic.twitter.com/5iRvjnWA0d — Lilian Dorothea (@Lilian_Dorothea) November 8, 2022

Um segundo preferiu usar emojis de palhaço para definir a entrevista feita no “Mais Você” desta terça-feira (08) e escreveu: “Ana Maria Braga chamando um médico pra falar de músculos…O cara acabou de dizer que quem tem muita massa muscular usa anabolizante. Show de horror!”.

LEIA TAMBÉM: Calado no “Encontro”, Manoel Soares virou piada nas redes sociais

Outro telespectador que acompanhava o programa da Globo criticou duramente a produção do matinal: “Legal, Ana Maria Braga! Você fala de exercício físico no programa ‘Mais Você’ e convida um médico para tirar dúvidas. Despreparo total!”.

#maisvoce vai fazer dois meses que entrei na academia,estou chocada pq não durmo antes de uma da manhã e meu cérebro precisa estar no sono profundo meia noite 😱😅 e isso mesmo 🤔 pic.twitter.com/j4V1Hu78M7 — Ana Luna (@enluarada) November 8, 2022

Ao longo da conversa, o médico também falou de jejum intermitente e outros benefícios das atividades físicas, fazendo o programa ganhar mais haters: “Agora o médico do ‘Mais Você’ resolveu dar orientação nutricional. Socorro! Exercício ilegal de profissão ao vivo”, escreveu uma fãs.

Já outro telespectador do “Mais Você” criticou uma dica dada pelo entrevistado: “O cara acabou de falar em CURA de hipertensão com jejum intermitente. Tira essa entrevista do ar, por favor!”, escreveu um anônimo no Twitter.

LEIA TAMBÉM: “A Fazenda 14″: Solange Gomes ataca Deolane e defende Adriane Galisteu; entenda