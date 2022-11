Calado no “Encontro”, Manoel Soares virou piada nas redes sociais

A presença de Manoel Soares no palco do “Encontro” ainda é uma das insatisfações da audiência do programa da Globo. Pelas redes sociais, anônimos questionam qual o papel do apresentador, que deixou o “É de Casa” e só aparece ao lado de Patrícia Poeta para fazer pequenos comentários.

No programa desta terça-feira (08), os telespectadores voltaram a reclamar que Manoel estava calado e um disse até que gostaria de ter o trabalho do famoso, que “ganha para ficar calado”.

Um segundo fã do matinal questionou a importância do comunicador no estúdio: “Pergunto porque o Manoel está no programa, desde que começou o programa ele nem abriu a boca. Aff, só faz volume. Receber salário pra isso desnecessário credo”.

Outro admirador do “Encontro” também queria saber se Manoel Soares não participaria das entrevistas aos convidados e escreveu no Twitter: “Estou assistindo o #Encontro há uns 40 minutos e Manoel Soares está mudo, sem participar da apresentação do programa, tem 2 convidados: Deborah Secco e Tarcísio do Acordeon, mas só Patrícia faz perguntas”.

Há quem levou a não participação do ex-apresentador do “É de Casa” na brincadeira e disse que Patrícia Poeta não precisava de um parceiro no palco do programa diário: “Até os convidados estão falando mais do que o Emanuel. O programa não é nem meio a meio, a Patrícia quer fazer tudo sozinha”.

Vale destacar que os apresentadores do “Encontro” já trabalharam juntos e que segundo a Globo, o antigo programa de Fátima Bernardes, que foi para o “The Voice Brasil”, sempre terá uma titular, desta vez, Patrícia Poeta é a comandante e, por isso, Manoel Soares seria o seu parceiro na atração, como acontecia com Lair Rennó, que estava ao lado de Fátima.

Além disso, não é sempre que Manoel Soares está quieto no “Encontro”, dependendo do assunto, o comunicador ganha espaço e acaba sendo um dos que mais comenta durante o matinal da Globo.

