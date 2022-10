Após a separação, Jojo Todynho e Lucas Souza aparecem curtindo no Rio de Janeiro

Jojo Todynho e Lucas Souza estão separados, mais uma vez, desde o último sábado (29). Mas, pelas redes sociais a famosa mostrou que não tem tempo para ficar chorando e apareceu dançando e cantando e, no sábado (29), ela foi em um bar para acompanhar o jogo do Flamengo, na final da Copa Libertadores da América, e celebrou o título ao lado de amigos.

Antes de encontrar os amigos, Jojo foi ao Instagram, onde mostrou o seu look: “Hoje é dia de Mengão! Bora reagir, já coloquei o meu cropped. Vou ali fazer o cabelo, vamos com tudo! Bangu virou.”, anunciou a famosa.

Na manhã de domingo (30), Jojo estava muito animada e aparece dançando na beira da piscina. No vídeo, postado nos stories, a cantora estava escutando uma música animada e mandou um recado aos fãs: “Vamos com tudo, vamos com tudo”, deixando muita gente sem entender, já que ela tinha acabado de se separar de Lucas Souza.

Jojo Todynho e Lucas Souza (Foto: Reprodução/Instagram)

Ainda no domingo, Jojo fez mais duas postagens em seu perfil oficial. Na primeira, ela apareceu em seu local de votação e posou ao lado da urna eletrônica. Para a ocasião, a famosa escolheu um look discreto, composto por uma camiseta preta e uma bermuda branca. Depois, ela apareceu brincando com seu cachorro e colocou um emoji para esconder o rosto.

Lucas Souza também não ficou parado neste fim de semana. O oficial do exército também foi para um bar acompanhar o jogo da Copa Libertadores da América e acompanhou tudo ao lado de alguns amigos. Mais contido com as postagens, o influenciador digital não falou nada sobre Jojo Todynho e sobre a as eleições presidenciais, mas postou uma frase que, aparentemente, tinha sido postada no Twitter: “Torcendo para que a Copa promova a união e a paz no Brasil novamente”.

A separação parece definitiva

O anúncio da segunda separação aconteceu no sábado (29), quando o oficial do Exército afirmou que a relação não estava boa para ambos e que a decisão de se separarem partiu de Jojo Todynho.

“Eu e a Jojo, a gente não tá mais junto. A gente decidiu botar um ponto final na relação essa semana. Eu acredito que não tem mais volta dessa vez. Nossa relação foi uma relação boa até determinado momento”, afirmou o militar.

Após separação relâmpago, Jojo Todynho e Lucas Souza vão ao "Prêmio Multishow 2022" (Reprodução/@lucassouza_ofl)

Pelos stories, Lucas afirmou que estava tranquilo com o fim do casamento: “Eu tô com minha consciência muito tranquila em relação a tudo que eu fiz e quem eu fui. Foi ela quem terminou. A gente não estava se acertando mais e depois que voltou foi um inferno. Eu respeito a decisão dela e espero que ela conquiste todas as coisas que ela planeja conquistar”.

Ele ainda deixou em aberto o motivo exato do término, mas deu algumas pistas. “Foi uma atitude decorrente de uma situação que ela fez comigo e que eu me senti traído. Não cabe eu explicar aqui porque eu não quero expor ela, mas toda situação gera uma reação. Eu já vinha alertando a Jojo várias vezes e ela nada. Então, eu resolvi tomar essa atitude. Mas foi com uma dor no coração gigantesca”, declarou.

Jojo Todynho deixa as redes sociais de lado (Reprodução/Instagram)

Vale destacar que essa não foi a primeira vez que Lucas anuncia o término do casamento com Jojo Todynho. No início do mês, ele havia publicado uma postagem comunicando o fim do casamento, mas horas depois, a cantora apareceu em suas redes sociais e alegou que não estava sabendo da história.

Um dia depois do ocorrido, a postagem de Lucas foi excluída e a artista anunciou que eles já tinham conversado e que continuavam juntos.

