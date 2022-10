Eleições 2022: Famosos reagem ao resultado das urnas no segundo turno; confira

Não foi só Ana Maria Braga que começou o “Mais Você” desta segunda-feira (31) falando sobre política. Nas redes sociais, muitos famosos aproveitaram o momento para comentar sobre os resultados das urnas, que fez de Luís Inácio Lula da Silva o presidente eleito do país.

“É algo sem precedentes na nossa história. O país todo, cada um comemorando de seu jeito, em cada canto do país. Foi uma vitória apertada e isso mostra um país polarizado, por isso, é um momento de respeito e união. Que venha um período de paz e prosperidade”, afirmou a veterana da TV Globo, que estava acompanhada do Louro Mané.

No Twitter, Anita, que foi uma das artistas que mais impulsionou a votação dos jovens, escreveu que estava aliviada: “Alívio. Se o amor venceu agora é hora de colocar esse amor em prática. Colocar a democracia em prática. Acolher e respeitar o vizinho que votou diferente, compreender e respeitar a pessoa que votou igual a você mas discorda em algumas coisas”, começou por dizer a artista, apelando à união da população”.

A cantora Luísa Sonza e e a drag queen Pabllo Vittar também comentaram sobre o resultado, que foi revelado na noite de domingo (30): “Eu tô muito feliz, obrigada Deus, obrigada Brasil por abrir o olho”, escreveu a funkeira. Já Pabllo disse que estava muito feliz com o resultado revelado pelas urnas.

Ludmilla também optou por usar o Twitter e postar uma foto ao lado de Lula. Na legenda, a famosa escreveu: “O Brasil sorrindo de novo”.

Os ex-atores globais Reynaldo Gianecchini e Lázaro Ramos também foram às redes sociais parabenizar o presidente eleito. Para o primeiro, o resultado foi uma vitória “da democracia” já o marido de Taís Araujo disse: “O Brasil votou hoje pra tentar voltar a respirar”.

Mas, nem todos os famosos gostaram do resultado das eleições presidenciais. Rafaella Santos, irmã de Neymar Jr., usou as redes sociais para lamentar a derrota de Jair Bolsonaro: “Sou Bolsonaro, sim, não é segredo para ninguém minha opção nestas eleições. Mas, democraticamente, sempre respeitei a todos os que optaram pelo Lula”, disse ela.

O cantor sertanejo Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, também falou sobre a derrota de Bolsonaro e disse que que não estava muito feliz: “Gente, sei que tem muita gente triste. Eu também não estou dos mais felizes, porque, infelizmente, o presidente que a gente apoiava e que a gente acreditava que seria o melhor para o Brasil perdeu. Agora, não adianta a gente chorar, porque vivemos em um país democrático. Então, vamos respeitar a democracia e rezar para Deus olhar por nós, e tomara que o Lula faça um bom governo, né? Que não faça como fez nos mandatos anteriores”.

A atriz Karina Bacchi também falou que não estava feliz, mas que estava rezando pelo Brasil: “Continuarei em oração por nossa nação e por cada um de nós. Minha parte foi feita e será feita a cada dia, minha escolha sempre será por valores que edificam. Deus acima de tudo. Nossa luta continua com convicção naquilo que cremos. O futuro depende também de cada um de nós. Há paz dentro daqueles que seguem com Jesus. Seguimos orando de joelhos, com fé e esperança, perseverando e caminhando de pé!”, escreveu a famosa em sua conta no Instagram.

