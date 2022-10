William Bonner aparece no “Encontro” e telespectadores repercutem “falha técnica”

William Bonner foi um dos assuntos comentados por Patrícia Poeta e Manoel Soares no “Encontro” desta segunda-feira (31). Logo no começo do programa, a famosa se dirigiu para a nuvem de palavras e contou sobre um caso inusitado que aconteceu com o jornalista durante a cobertura das eleições presidenciais.

No matinal, Patrícia lembrou que Bonner movimentou a web após abrir uma lata no meio da apuração dos votos, enquanto a jornalista Renata Lo Prete falava com o público. Na ocasião, ele havia pedido licença para beber água, quando o barulho da abertura de uma latinha vazou no áudio do programa da Globo.

Nas redes sociais, surgiram memes e alegações de que o apresentador havia aberto uma latinha de cerveja para comemorar a vitória do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à presidência.

“É sensacional, né. O barulho vazou por causa do microfone”, comentou Patrícia, que pediu para Manoel, que estava com uma lata em mãos, fazer o mesmo que o âncora do “Jornal Nacional”.

“É verdade. Tem uma latinha que vem com água e olha. É uma lata reciclável”, disse Manoel, que mostrou ao vivo o mesmo barulho que levou William Bonner aos assuntos mais comentados nas redes sociais.

O assunto rendeu tanto que os fãs do “Encontro com Patrícia Poeta” resolveram participar do debate virtual. Uma fã criticou a explicação da apresentadora: “A Patrícia Poeta tirando nossa ilusão que o William Bonner estava abrindo uma cervejinha para comemorar a vitória do novo presidente. Mas tenho certeza que ele pudesse iria ser isso mesmo”.

Outro perfil também acreditou que William Bonner estava bebendo em serviço e levou o debate para o programa matinal: “Pois, eu jurava que era uma cervejinha e merecia após tantas horas de trabalho e por aguentar aqueles candidatos”.

Mas, não foram todos os comentários que ficaram em cerveja. Há quem também criticou o tempo dado para o assunto logo no começo do programa: “Só eu estou achando desnecessário esse excesso de explicação sobre o vazamento de som da abertura água em lata de William Bonner ontem durante a apuração das eleições?”, questionou uma admiradora do trabalho de Patrícia Poeta e Manoel Soares.

