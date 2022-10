“Travessia”: Este é o adolescente que acaba com a vida da protagonista da novela

A partir da próxima segunda-feira (10), a história de “Travessia” será contada no horário deixado pelo remake de “Pantanal” e, no centro da novela de Gloria Perez está uma notícia falsa que pode acabar com a vida de Brisa (Lucy Alves), protagonista da trama.

Logo no início do folhetim, a audiência da TV Globo vai descobrir que Rudá, personagem vivido pelo ator Guilherme Cabral, está por trás de divulgar a informação falsa para outros personagens do folhetim.

Em "Travessia", Rudá (Guilherme Cabral) vive em Portugal, com a mãe, Guida (Alessandra Negrini) e o padrasto Moretti (Rodrigo Lombardi) (Adriano Fagundes/Globo)

Sobrinho de Leonor (Vanessa Giácomo), o adolescente será um hacker muito habilidoso, que será visto manipulando os vídeos diretamente de Portugal, onde foram gravadas diversas cenas da novela de Gloria Perez.

Na trama, ele acaba atingindo abruptamente a personagem de Lucy Alves ao manipular uma foto de uma mulher desconhecida correndo com uma criança. Na montagem, ele coloca o rosto de Lucy e quando dispara a notícia falsa avisa que ela é sequestradora de crianças, que está sendo procurada pela polícia.

Leonor (Vanessa Giacomo) e Rudá (Guilherme Cabral) são tia e sobrinho, em "Travessia" (Adriano Fagundes/Globo)

A notícia circula rapidamente pelas redes sociais e a protagonista da novela “Travessia”, que mora no interior do Maranhão, que não tem nenhuma relação com isso, acaba sendo perseguida pelos moradores da cidade e também da capital. Em uma cena, ela vai a São Luís e durante uma ida à feira acaba sendo reconhecida por uma pessoa, através de um vídeo, fato este que resultará na revolta geral da população.

Com estreia marcada para segunda-feira (10), substituindo o remake de “Pantanal”, a novela “Travessia” conta com Drica Moraes, Rodrigo Lombardi, Alessandra Negrini, Marcos Caruso, Raul Gazolla, Luci Pereira, Aílton Graça, Duda Santos, Indira Nascimento, Chay Suede, Jade Picon, Grazi Massafera, Cassia Kis, Humberto Martins, Dandara Mariana, Rômulo Estrela, Bel Kutner, Ana Lúcia Torre, Flávia Reis, Nando Cunha, Noemia Costa, Alexandre Nero, Giovanna Antonelli, entre outros famosos. A direção é de Mauro Mendonça Filho.

