“Travessia”: Helô e Stenio voltam para resolver os problemas da trama; saiba mais

Os personagens Helô (Giovanna Antonelli) e Stenio (Alexandre Nero), da novela “Salve Jorge”, não foram esquecidos pela autora Gloria Perez, que arrumou um jeito de levá-los para “Travessia”, trama que estreia na segunda-feira (10), substituindo o remake de “Pantanal”.

Após muitos anos, o divertido e conturbado casal começa a novela da Globo de lados opostos, depois de se casarem e se divorciarem duas ou três vezes. Mas,por causa de suas profissões e da insistência de Stenio, que segue apaixonado pela ex-esposa, o convívio é inevitável e os telespectadores vão acompanhar um eterno jogo de gato e rato nos negócios e no amor.

Creusa, personagem de Luci Pereira em "Salve Jorge", voltou em "Travessia" (Fábio Rocha/Globo)

Em “Travessia”, Helô segue sendo uma delegada durona, pronta para resolver qualquer B.O. Agora, a personagem de Giovanna Antonelli fez uma especialização em crimes digitais e está pronta para atuar nos novos casos da área ao lado da investigadora Yone (Yohama Eshima).

Sua principal briga no enredo da novela de Gloria Perez será o caso de Brisa (Lucy Alves), protagonista da trama, que cai em um golpe virtual e acaba vendo sua vida tomar um rumo totalmente diferente, já que ela deixa o Maranhão e precisa mudar rapidamente para o Rio de Janeiro.

Helô (Giovanna Antonelli) e Yone (Yohama Eshima) na delegacia de "Travessia", novela de Gloria Perez (João Miguel Júnior/Globo)

A história delas se cruza quando Creusa (Luci Pereira), que trabalhou por muito tempo com a delegada, está no Maranhão e recebe o convite para voltar a trabalhar com Helô. Pela gratidão à ex-patroa e disposta a mudar de ares, ela aceita voltar para o Rio de Janeiro e avisa Brisa, que é sua afilhada.

Já Stenio segue atuando em seu escritório de advocacia e sem muito critério na escolha dos casos em que atua. Para o personagem de Alexandre Nero, qualquer cliente é cliente, então, muitas vezes, joga no lado contrário da delegada. Em “Travessia”, ele trabalha ao lado de Laís (Indira Nascimento), que tenta manter tudo em ordem no escritório enquanto o parceiro de trabalho se mete em furadas.

Em "Travessia", o advogado Stenio (Alexandre Nero) trabalha ao lado de Laís (Indira Nascimento) (João Miguel Júnior/Globo)

Na novela de Gloria Perez, Laís é casada com o professor de História Monteiro (Ailton Graça), com quem tem Theo (Ricardo Silva), uma criança que passa horas trancada no quarto, à frente do computador, jogando e se conectando com o mundo pela internet, e Isa (Duda Santos), uma adolescente alegre e sociável, que vive usando as mais variadas artimanhas para escapar das regras estipuladas pelo pai muito protetor.

