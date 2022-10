“Pantanal”: Na última semana, Zaquieu assume crime que não cometeu

Tenório (Murilo Benício) vai morrer no capítulo desta terça-feira (04) do remake de “Pantanal”. Agora, enquanto Renato vai procurar o culpado por matar o pai, Zaquieu (Silvero Pereira) terá um momento de delírio e se declara um verdadeiro matador da novela.

Em cenas futuras, o peão, que ajudou Alcides (Juliano Cazarré) e acaba sendo responsável por distrair o grileiro, vai achar que matou o vilão, já que saiu ferido da troca de tiros. A revelação será feita quando ele chega na fazenda de Zé Leôncio (Marcos Palmeira) e assume a autoria do crime, enquanto delira, por conta do sangue que perde.

Em "Pantanal", Tenório (Murilo Benício) aponta a arma para Alcides (Juliano Cazarré), mas Zaquieu (Silvero Pereira) o ameaça atirar (Divulgação/Globo)

A notícia e, é claro, a situação do ex-mordomo deixa Zé Leôncio nervoso: “E você, Alcides, vai ter que explicar essa história toda! Como é que você me some daqui de barco com Zaqueu, passa a noite fora e me volta com esse infeliz baleado?”, esbraveja o fazendeiro.

Com Tibério (Guito) também colocando o namorado de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) na parede, ele não foge da responsabilidade: “Eu explico tudo, seu Zé Leôncio. Eu te devo uma explicação e não é de hoje”, responde o peão.

Voltando aos delírios de Zaquieu, o personagem de Silvero Pereira interrompe a conversa e conta que atirou em Tenório: “Eu acertei...uma bala...bem no meio dos cornos daquele infeliz!”, dirá ele, que levanta um questionamento feito pelo rei do gado: “Do que é que ele tá falando?”.

LEIA TAMBÉM: “Mais Você”: Isabel Teixeira fala sobre amizade com Dira Paes em “Pantanal”

Na cena, Alcides não vê outra alternativa e começa a contar tudo que aconteceu durante a fuga: “Nós tivemos um entrevero com seu Tenório. Eu sou um matador, seu Zé Leôncio. Um peão flozô matador. Não queria roubar a minha glória. Eu matei o maldito! E se ele voltar, mato de novo!”.

Na mira do vilão de "Pantanal", Alcides (Juliano Cazarré) ameaça Tenório (Murilo Benício) com uma zagaia (Divulgação/Globo)

Vale lembrar que Alcides mata o vilão da novela, mas será o Velho do Rio (Osmar Prado) que leva ele para o fundo do rio, onde ele vira comida para as piranhas.

Escrito pelo autor Bruno Luperi, o remake da novela “Pantanal” é baseado na obra original de Benedito Ruy Barbosa, levada ao ar em 1990. A partir de segunda-feira (10), a trama será substituída por “Travessia”, desenvolvida pela autora Gloria Perez.

LEIA TAMBÉM: “Encontro”: Lucas Leto dá spoiler sobre o destino de Marcelo em “Pantanal”