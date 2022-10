“Encontro”: Lucas Leto dá spoiler sobre o destino de Marcelo em “Pantanal”

No "Encontro", Lucas Leto celebra personagem em "Pantanal" (Reprodução/Globo)

O “Encontro com Patrícia Poeta” recebeu Lucas Leto, intérprete de Marcelo no remake de “Pantanal”, que contou para a apresentadora e a audiência qual será o futuro do jovem na trama da Globo.

Sem fugir, o ator garantiu que chegou a hora dele e da família celebrarem a felicidade: “Ele tem um final feliz. Ele merece, junto com a Guta, a Zuleica e o irmão. Eles tocam a fazenda do pai, eles conseguem fazer aquela fazenda ficar viva e dar retorno. Ele realiza o grande sonho dele, ele foi para o Pantanal para isso, mesmo sem saber”, contou o famoso.

Como aconteceu com Isabel Teixeira, que na segunda-feira (03) escolheu a cena que mais marcou, Lucas também teve essa difícil tarefa. No sofá do “Encontro”, o ator destacou uma cena entre Marcelo e Zuleica, personagem interpretada por Aline Borges.

“Tem cenas fortíssimas. A cena que a Aline [Aline Borges] conta para o MArcelo quem é o pai dele, que ele é fruto de um estupro, me marcou muito. O pós disso é uma conversa deles muito íntima, onde o Marcelo fala que não importa quem é o pai e que ela é a mãe dele”, revelou o famoso.

Já Tati Machado, que estava ao lado do galã questionou qual seria o seu próximo trabalho na TV e ele disse que não tinha ideia e que o momento era outro: “Você que tem que me falar, eu não sei. Agora eu quero ir para Salvador. Quero aproveitar essa novela com a minha família”.

Por fim, Patrícia Poeta elogiou o trabalho de Lucas Leto e disse que o ator era muito comprometido com o trabalho e que essa qualidade dava para perceber de longe e ele agradeceu: “Obrigado! ‘Pantanal’ é minha segunda novela, a primeira foi ‘Bom Sucesso’. Desde os 12 anos eu estou no teatro e quando eu fiz a primeira eu me apaixonei e queria mais”.

Escrito pelo autor Bruno Luperi, o remake da novela “Pantanal” é baseado na obra original de Benedito Ruy Barbosa, levada ao ar em 1990. A partir de segunda-feira (10), a trama será substituída por “Travessia”, desenvolvida pela autora Gloria Perez.

