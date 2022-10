“Mais Você”: Isabel Teixeira fala sobre amizade com Dira Paes em “Pantanal”

No café da manhã do "Mais Você", Isabel Teixeira celebra o fim de "Pantanal" e fala da amizade com Dira Paes (Reprodução/Globo)

Isabel Teixeira tomou café com Ana Maria Braga e falou sobre o sucesso do remake de “Pantanal”, que se despede do horário nobre nesta sexta-feira (07). Ao vivo, a atriz agradeceu pelo tempo que passou com Marcos Palmeira e Dira Paes, atores que interpretam José Leôncio e Filó.

“Esses dois atores são um presente. Esse clima, esse clima tem muita relação com eles. Eu tive muita sorte de ter eles perto”, disse a intérprete de Maria Bruaca, durante sua participação no “‘Mais Você”.

Já Ana Maria Braga destacou a cena que revelou que José Leôncio ama Filó: “Ontem teve uma cena que foi muito esperada, que foi o Zé Leôncio falar que amava a Filó. Falar de amor parece fácil para algumas pessoas, mas não é para outras, depende de algumas situações da vida”, refletiu a apresentadora.

Outro tema que fez parte do café da manhã de Ana Maria e Isabel foi a morte de Tenório, personagem de Murilo Benício no remake de “Pantanal”, que ocorre nesta terça-feira (04). Sobre a cena, Isabel destacou sobre a importância da história: “Todo mundo sabe o que vai acontecer. Um personagem que fica preso naquele ciclo vicioso, qual é o fim dele na ficção. A novela está aí para mostrar algumas coisas para gente, às vezes, de forma mais trágica”.

Nessa conversa de amigas, como definiu a apresentadora do “Mais Você”, Isabel Teixeira revelou ainda que não sabe cozinhar, mas, ao comentar uma cena com Dira Paes, disse que entende que a cozinha é um lugar importante: “É tão bonito essa cena das duas. Eu estava assistindo e vendo como é importante falar e como é difícil também. Eu fiquei muito encantada. A cozinha é um lugar quente, que acolhe”.

Ela também contou que nos bastidores da novela , Dira é multitarefas: “Eu olho a Dira e, ao mesmo tempo, ela estava lendo texto, decorando, ensaiando e fazendo um prato”.

Escrito pelo autor Bruno Luperi, o remake da novela “Pantanal” é baseado na obra original de Benedito Ruy Barbosa, levada ao ar em 1990. A partir de segunda-feira (10), a trama será substituída por “Travessia”, desenvolvida pela autora Gloria Perez.

