Um Anjo Caiu do Céu é reprisada e Caio Blat diz com quem vai assistir a novela

Caio Blat é um dos atores mais versáteis de sua geração e, em 2001, o famoso mostrou que pode ir dos vilões aos personagens mais angelicais das novelas da Globo. Na época, ele interpretou o anjo Rafael de “Um Anjo Caiu do Céu”, novela que entrou no catálogo do Globoplay no início de agosto.

Na trama escrita por Antônio Calmon, o personagem de Caio é uma espécie de estagiário celestial, que acaba atrapalhando a vida dos anjos mais velhos, mas ganha a grande missão de proteger o fotógrafo João Medeiros (Tarcísio Meira) que, após fotografar por acaso um líder neonazista, sofre um atentado que o deixa à beira da morte.

“Interpretar o Rafael foi muito emocionante, pois eu adorava o filme ‘Asas do Desejo’, que fala sobre a divindade e a humanidade e sobre os anjos terem inveja dos humanos, das nossas emoções. E eu sou uma pessoa muito espiritualizada nesse sentido e acredito muito em anjos. Então, para mim, foi um personagem muito especial”, conta o ator, que celebrou a entrada da novela no catálogo do streaming da Globo.

Tarcísio Meira e Caio Blat nas gravações de "Um Anjo Caiu do Céu" (Divulgação/Globo)

Vale destacar que como acontece no filme citado por Caio Blat, o seu personagem em “Um Anjo Caiu do Céu” acaba conhecendo uma nova maneira de amar ao encarnar para ajudar seu protegido e, por isso, ele corre o risco de perder sua aura divina.

Gravada há 21 anos, mesma idade que Caio Blat tinha quando foi escalado para viver o anjo atrapalhado, a novela da Globo foi gravada nos estúdios da emissora e também no exterior. Segundo o ator, parte do elenco viajou para Praga, onde foram filmados os primeiros capítulos ao lado de Tarcísio Meira: “Essa é uma lembrança muito forte, pois é uma cidade que mistura a Europa com o Oriente. Foi incrível”.

Tarcísio Meira interpretou o fotógrafo João Medeiros em Um Anjo Caiu do Céu (Divulgação/Globo)

Caio Blat ainda contou que vai aproveitar que a novela está no streaming para mostrar aos filhos: “É um trabalho que foi muito especial na minha vida, que mudou tudo. Eu sempre tive saudade de rever e eu sempre quis mostrar para os meus filhos. Meu caçula agora está com 12 anos e vai ser muito especial poder mostrar pra ele”.

A entrada da novela “Um Anjo Caiu do Céu” no Globoplay faz parte de um projeto para resgatar os clássicos da dramaturgia brasileira.

