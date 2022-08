Jade Picon não será a única participante de reality show no elenco de Travessia

Jade Picon não será a única surpresa em “Travessia”, novela que vai substituir o remake de “Pantanal”. Além da influenciadora digital e ex-BBB, a direção da trama de Glória Perez decidiu chamar uma ex-participante do reality show “Rio Shore”, da MTV Brasil.

Segundo informações divulgadas pela colunista Patrícia Kogut, do Jornal O Globo, a rapper Aoxi, que participou da edição brasileira do reality de pegação e tem clipes lançados no YouTube, fará parte da nova produção da Globo. Já, de acordo com o site IG, sua participação será pequena, mas muito importante para a história.

Com estreia prevista para outubro, a novela marca o retorno das viagens internacionais, já que, desde o começo da pandemia da Covid-19, a Globo só grava suas novelas nos estúdios do Rio de Janeiro e em destinos nacionais. No mês passado, parte do elenco de “Travessia” viajou para Portugal, onde gravou as cenas iniciais do folhetim de Glória Perez.

Além das ex-participantes de reality show, “Travessia” contará com Lucy Alves, que vive a protagonista da história, Giovanna Antonelli, Humberto Martins, Alexandre Nero, Rodrigo Lombardi, Alessandra Negrini, Marcos Caruso, Lucci Pereira, Rômulo Estrela, Otávio Muller, Dandara Mariana, Aílton Graça, Bel Kutner, Nando Cunha, Cássia Kis e Drica Moraes, entre outros famosos.

Lucy Alves será a protagonista da novela Travessia (Reprodução/@lucyalves)

Baixa no elenco

Antes da estreia, a novela de Glória Perez acabou sofrendo com algumas baixas. Com os atrasos provocados por causa da pandemia, Mônica Martelli e Alexandre Borges deixaram o elenco de “Travessia”.

Jade Picon apareceu em foto com o elenco da novela 'Travessia' (Reprodução/Instagram/Hugo Gloss)

Segundo informações da jornalista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a atriz e humorista precisou deixar a produção por causa de sua agenda. Com a estreia da peça “Minha Vida em Marte”, Mônica não conseguiria conciliar as gravações e ensaios.

Já Alexandre Borges, que foi reservado para o folhetim, foi retirado de “Travessia” após a Globo decidir os novos rumos da produção, que incluíram mudar alguns nomes do elenco principal.

