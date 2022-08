Gil do Vigor fala sobre amor próprio e aceitação do corpo: ‘Precisa se amar’

Gil do Vigor chamou a atenção de seus seguidores ao postar um carrossel de fotos e um texto forte onde falou sobre autoaceitação.

Publicado na última terça-feira (09), o ex-BBB começou explicando aos fãs que a insegurança fez parte da sua rotina durante muitos anos: “Durante muito tempo eu fui muito inseguro comigo e com o meu corpo. Inseguro em relação a forma que as pessoas me enxergavam”, revelou o famoso.

Segundo ele, o “BBB 21″ marcou a quebra desta insegurança: “Do Big Brother para cá, eu passei a me aceitar, me entender, me reconhecer... me amar! Esse processo foi muito árduo mas também muito necessário”.

No mesmo post, que começa com uma foto sensual, onde Gil do Vigor aparece sem roupa, o economista do “Mais Você” afirma que é grato por tudo que viveu dentro e fora do reality show da Globo: “Sou grato por ter vivido momentos únicos que me fizeram entender quem eu sou e me amar e, finalmente, me libertar. Hoje eu celebro o amor próprio. Se aceitar é ser seu amigo, estar bem consigo mesmo. Para amar o próximo, você precisa se amar primeiro”.

O desabafo de Gil foi celebrado pelos fãs e, ainda, por Eliezer e Vyni , que participaram do “BBB 22″. Nos comentários, o primeiro escreveu: “Que texto lindo”. Já o segundo disse que o pernambucano é luz: “Só vigora”.

Casa nova

Na última quinta-feira (04), Gil do Vigor mostrou no “Mais Você” que está de casa nova. Durante o programa, o ex-BBB impressionou Ana Maria Braga ao apresentar a sua mansão na Califórnia: “Dá pra se perder”, disse a apresentadora do matinal.

Com mais de 380 metros quadrados, a mansão tem campo de golfe e muitos cômodos. Segundo Gil, a ideia é levar a família para desfrutar da casa: “Ela é iluminada, é minha casinha. Eu não tenho que ficar preocupado em falar alto, estou no meu canto, vai entrar quem eu desejar. Tem um lugarzinho para eu regozijar”.

