Em Pantanal, Zaquieu recebe ‘chance de milhões’ e pode ter um novo destino

Zaquieu, personagem vivido por Silvero Pereira no remake de “Pantanal”, pode não ser o melhor peão da fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira), mas é um dos homens mais persistentes da novela da Globo.

Desde que surgiu no folhetim das nove, o personagem mudou bastante, deixando de ocupar a vaga de mordomo para a de “estagiário de peão”. Mas, em breve, ele terá que provar que nasceu mesmo para o cargo que almeja, já que o “rei do gado” vai chamar Zaquieu para uma conversa séria.

Nos próximos capítulos de “Pantanal”, o personagem de Marcos Palmeira avisa que o ex-mordomo terá sua chance de provar quase tudo que aprendeu em uma comitiva que está sendo montada. Na cena, Zaquieu será convidado para ser o cozinheiro do grupo.

Pantanal: Alcides (Juliano Cazarré) e Zaquieu (Silvero Pereira) são surpreendidos por uma onça (João Miguel Júnior/Globo)

“Um sujeito para ser cozinheiro de uma comitiva, Zaquieu, tem que ter muita competência. Tem que saber montar feito gente e conhecer os caminhos! Ele também tem que sair na frente da tropa, sozinho mais os burros e as bruacas carregadas por esses caminhos, que é para quando a peonada chegar na pousada a comida já estar pronta, esperando por eles”, dirá José Leôncio, que questiona se ele aceita o desafio.

Em seguida, Zé pergunta se o personagem “tem peito para atravessar um rio montado num cavalo?” e Zaquieu diz que acredita que consegue, mas só vai ter certeza quando tentar.

Em Pantanal, Zaquieu (Silvero Pereira) fica entre a vida e a morte (João Miguel Júnior/Globo)

A cena de “Pantanal” termina com José Leôncio afirmando que ele precisa combinar os detalhes da viagem com Tibério (Guito) e Zaquieu volta a sorrir na fazenda: “O senhor não vai se arrepender disso, senhor rei do gado. O senhor não vai se arrepender nunquinha”, declara o ex-mordomo, que pula de alegria.

Escrito por Bruno Luperi, o remake de “Pantanal” é baseado na obra original de Benedito Ruy Barbosa. A trama está prevista para acabar em outubro, quando será substituída por “Travessia”, de Glória Perez.

